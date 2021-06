Ενθουσιασμένος ο Πάιατ με την εικόνα της Αθήνας από το διάστημα - Τι απάντησε στον αστροναύτη

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Αμερικανός αστροναύτης Σέιν Κίμπροου δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μια εικόνα, όπως την αποτύπωσε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σε αυτή διακρίνεται μεγάλο μέρος της Αττικής, από τα Μέγαρα ως το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από το Τατόι, ως το λιμάνι του Πειραιά.

Διαβάστε ακόμη: Αστροναύτης βγάζει φωτογραφία της Αθήνας από το διάστημα και γίνεται viral

Ο αστροναύτης παρατήρησε μάλιστα και την έδρα της ομάδας του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκη, ενώ όπως τόνισε μπορεί να διακρίνει τέσσερα αεροδρόμια στη λήψη που ανέβασε στο Twitter.

Beautiful Athens, Greece is under a few clouds today. I can still spot 4 airports in this photo. Can you find them? I also spotted Karaiskakis Stadium near the Athens Marina. pic.twitter.com/8oAc62K2Yq