Εντυπωσιάζει η φωτογραφία της Αθήνας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τον αστροναύτη που την δημοσίευσε να λέει πως διακρίνονται καθαρά αεροδρόμια και γήπεδο.

Ο βετεράνος 54χρονος αστροναύτης Σέιν Κίμπροου της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), πρώην συνταγματάρχης του Αμερικανικού Στρατού, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του twitter του μια φωτογραφία της Αθήνας και των γύρω περιοχών, που ο ίδιος τράβηξε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Ιουνίου από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου βρίσκεται.

Beautiful Athens, Greece is under a few clouds today. I can still spot 4 airports in this photo. Can you find them? I also spotted Karaiskakis Stadium near the Athens Marina. pic.twitter.com/8oAc62K2Yq