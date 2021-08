Η Νέα Υόρκη παίρνει ανάσα μια μέρα σαν σήμερα 10 Αυγούστου: Ο κατά συρροή δολοφόνος «Son of Sam» συλλαμβάνεται

Ο Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς συνελήφθη στις 10 Αυγούστου τους 1977. Ο Μπέργκοβιτς δολοφόνησε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δέκα, ισχυριζόμενος ότι εκτελούσε εντολές από έναν δαιμονισμένο σκύλο! Στην αρχή ήταν γνωστός και ως «Ο δολοφόνος με το 44αρι», μετά όμως έδωσε στον εαυτό του το προσωνύμιο «Γιος του Σαμ» μέσω μιας επιστολής που είχε ως παραλήπτη τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, η οποία βρέθηκε στον τόπο ενός εγκλήματος.

Διαβάστε επίσης: Σαν σήμερα 22 Ιουλίου 1934: Ο Τζον Ντίλινγκερ, Νο1 δημόσιος κίνδυνος, σκοτώνεται από αστυνομικούς - Τον πρόδωσε μια γυναίκα

«Παρακαλώ ενημερώστε τους αστυνομικούς που εργάζονται για την υπόθεση μου, ότι τους εύχομαι την καλύτερη τύχη. Να συνεχίσουν να ψάχνουν, να με κυνηγούν, να σκέφτονται θετικά. Κι εγώ σε όποιον με πιάσει υπόσχομαι ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια», ανάλογου περιεχομένου επιστολές έστελνε ο Μπρέγκβιτς στο αστυνομικό τμήμα μετά από κάθε του έγκλημα.

Ψυχολογικά προβλήματα από παιδί

Ο Μπέρκοβιτς ήταν ένα μοναχικό, παράξενο και απομονωμένο υιοθετημένο παιδί και από την εφηβεία εκδήλωσε αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές ενώ είχε εμμονή με τους εμπρησμούς. Στα 18 του κατατάχθηκε στο στρατό όπου έμαθε τον χειρισμό των όπλων. Το καλοκαίρι του 1967 η θετή του μητέρα έφυγε από τη ζωή και θάνατος της ισοπέδωσε ψυχολογικά τον Μπέρκοβιτς που έγινε ακόμα πιο επιθετικός και εσωστρεφής. Όταν ο πατριός του ξαναπαντρεύτηκε και έφυγε στη Φλόριντα, ο Μπέρκοβιτς έμεινε μόνος στην Νέα Υόρκη. Άρχισε τότε την αναζήτηση της μητέρας του την οποία ανακάλυψε λίγα χρόνια μετά. Η μανιοκατάθλιψη έχει κάνει την εμφάνιση στη ζωή του Μπέρκοβιτς, που περιφέρεται πια με το αυτοκίνητό του άσκοπα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, και ένα βράδυ πυροβολεί και σκοτώνει τον σκύλο του γείτονά του. Μετά το περιστατικό αυτό, αρχίζει να «ακούει φωνές από το πνεύμα του σκύλου που στοίχειωσε»... Οι φωνές τον προστάζουν να σκοτώσει.

Ο σκύλος τον πρόσταζε να σκοτώνει...

Τον Δεκέμβριο του 1975, ο Μπέρκοβιτς, κάνει την πρώτη απόπειρα δολοφονίας τραυματίζοντας με μαχαίρι μια νεαρή κοπέλα. Η δράση του κράτησε έναν χρόνο, από το καλοκαίρι του 1976 ως το καλοκαίρι του 1977. Ο Μπέρκοβιτς σκότωνε νεαρά ζευγάρια που ερωτοτροπούσαν σε απόμερα σημεία της πόλης. Ο ψυχοπαθής δολοφόνος έπασχε από σύνδρομο καταδίωξης. Πίστευε ότι όλοι τον κυνηγούν επειδή τον μισούν. Χτυπούσε συνήθως κοπέλες με σκούρα μαλλιά και οι σύντροφοί τους ήταν παράλληλες απώλειες. Το διάστημα '76-'77 οι πωλήσεις για τις ανοιχτόχρωμες περούκες είχαν εκτοξευτεί. Το Κουίνς και το Μπρόνξ είχαν ερημώσει....

Image Ο κατά συρροή δολοφόνος Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς, ομολόγησε τα εγκλήματά του, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 6 φορές ισόβια (Πηγή: Ap Photos)

Ο Μπέρκοβιτς συνελήφθη στις 10 Αυγούστου του 1977 και ομολόγησε τα πάντα. Περιέγραψε τις επιθέσεις και τους φόνους λεπτομερώς και έριξε όλη την ευθύνη στον σκύλο που ήταν «δαιμονισμένος και του ζητούσε να σκοτώσει ανθρώπους».

Δήλωσε επίσης ότι υπήρχαν και άλλοι «Γιοι», αλλά δύο χρόνια αργότερα ξεκαθάρισε ότι όλο αυτό ήταν μια φάρσα. Ο κατά συρροή δολοφόνος ομολόγησε τα εγκλήματά του, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 6 φορές ισόβια κάθειρξη ή 300 χρόνια φυλάκισης στις κρατικές φυλακές της Νέας Υόρκης «Attica» όπου και βρίσκεται ακόμα.

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ο Μπέρκοβιτς ισχυρίστηκε ότι η συμμετοχή του σε μια σατανική αίρεση ήταν ο λόγος των δολοφονιών. Οι Αρχές θεώρησαν ότι οι ισχυρισμοί του είχαν μια βάση και ξεκίνησε νέα έρευνα το 1996, αλλά αναβλήθηκε αφού τα αποτελέσματα της χαρακτηρίστηκαν ως ασαφή. Η ζωή και η εγκληματική δράση του Μπέρκοβιτς έγιναν ταινία το 1999 από τον Σπάικ Λι, με τίτλο «Το Καλοκαίρι του Σαμ»...

Η εμμονή του δημοσιογράφου και το ντοκιμαντέρ του Netflix

Ντοκιμαντέρ – σειρά του Netflix, που σκηνοθετήθηκε από τον Τζόσουα Ζίμαν αφήνει να εννοηθεί, ότι ο Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς, δεν ενεργούσε μόνος και είχε βοήθεια και από άλλους «Γιους του Σαμ». Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μόρι Τέρι πεπεισμένος ότι ο Μπέρκοβιτς δεν είχε ενεργήσει μόνος του, πέρασε πολλές δεκαετίες προσπαθώντας να αποδείξει ότι πίσω από τις δολοφονίες υπήρχε σατανική αίρεση. Ο Μόρι Τέρι πίστευε ότι κρύβονταν πολλά στοιχεία πίσω από την υπόθεση. Ενώ ο Μπέρκοβιτς μονοπωλούσε τις ειδήσεις, ο Μόρι προσπαθούσε να επαληθεύσει τη θεωρία του και ανακάλυψε μια σύνδεση με αποκρυφιστικές δραστηριότητες. Ο Μόρι οδηγήθηκε σε έναν λαβύρινθο ερευνάς με αντικείμενο ένα δίκτυο αιρέσεων. Ο Μόρι το 1993 πήρε συνέντευξη από τον Μπέρκοβιτς, ο οποίος επιβεβαίωσε τη θεωρία για αίρεση σατανιστών.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «The Sons of Sam: A Descent Into Darkness» χρησιμοποίησε πλάνα ειδήσεων, συνομιλίες με ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην έρευνα, καθώς και δηλώσεις και αρχεία του Τέρι.