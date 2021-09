Κορονοϊός στα σχολεία: Το 33% των παιδιών νοσεί - Στο «κόκκινο» η αγωνία των ειδικών

Στο «κόκκινο» είναι η αγωνία των ειδικών για τον κορονοϊό στα παιδιά, καθώς αυτή τη στιγμή νοσούν ένα στα τρία παιδιά (δηλαδή περίπου το 33%) ενώ την προηγούμενη βδομάδα η αναλογία ήταν ένα στα πέντε παιδιά. Γι' αυτό και οι ειδικοί κάνουν έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ενώ κάθε Τετάρτη ο ΕΟΔΥ θα ενημερώνει για τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού στα παιδιά (από 4 έως 17 ετών), όπως αποκάλυψε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς τα παιδιά, και κυρίως αυτά μικρότερων ηλικιών που παραμένουν ανεμβολίαστα, δύσκολα θα αποφύγουν την έκθεση στον ιό λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία κινείται πλέον πιο εύκολα λόγω του ανοίγματος των σχολείων. Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των ειδικών είναι η έκκληση που έκανε και η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά, Ματίνα Παγώνη, στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. «Το υψηλό ιικό φορτίο και η μετάλλαξη Δέλτα έχει εστιάσει στα μικρά παιδιά. Παρακαλούμε τους γονείς σε συνεννόηση με τους παιδιάτρους να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Τα συμπτώματα στην πλειοψηφία δεν είναι ιδιαίτερα βαριά, είναι τα συνήθη, πυρετός, πονόλαιμος, κόπωση κ.λπ. Όμως, αυτά τα παιδιά μεταδίδουν και κάποια από αυτά μπορεί να φτάσουν στα νοσοκομεία», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, επισήμανε ότι οι επιπτώσεις από το άνοιγμα των σχολείων θα φανούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι ο εμβολιασμός των μαθητών στα Γυμνάσια κυμαίνεται στο 17% και στα Λύκεια στο 35%, τονίζοντας έτσι πόσο σημαντικό είναι να πειστούν οι γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών τους, ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Με δεδομένη την στροφή της μετάλλαξης Δέλτα, στις μικρότερες ηλικίες, οι ειδικοί φοβούνται για τα παιδιά. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις συστάσεις περί εμβολιασμού, στις ηλικίες από 12 ετών και πάνω, οι επιστήμονες φοβούνται ότι η έξαρση θα εκδηλωθεί στα προαύλια και τις σχολικές αίθουσες στέλνοντας πολλά παιδιά στα νοσοκομεία. Η μετάλλαξη Δέλτα εμφανίζεται ιδιαίτερα μολυσματική και στον παιδικό πληθυσμό, όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι μικρότερη απ’ ότι στους ενηλίκους. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος για σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό νοσηλειών είναι ορατός.

Είναι χαρακτηριστικές οι εκτιμήσεις που έκανε και ο καθηγητής, Νίκος Σύψας, ο οποίος πιστεύει ότι η διασπορά του ιού στα σχολεία θα λάβει διαστάσεις και πως «μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν νοσήσει όσα παιδιά δεν έχουν εμβολιαστεί». Σε κάθε περίπτωση γονείς που έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους παραμένουν ανήσυχοι, καθώς πολλά παιδιά με τα οποία θα έρθουν σε επαφή παραμένουν ανεμβολίαστα. Ακόμα και περιπτώσεις οικογενειών που νόσησαν από τον κορονοϊό αλλά λήγει η ανοσία τους αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο.

«Γενικά φοβόμαστε για τα παιδιά», παραδέχθηκε η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθηνά Λινού σχολιάζοντας στο Open, τις δηλώσεις του Νίκου Σύψα. «Φοβόμαστε ειδικά για παιδιά κάτω των 12, πρέπει να εστιάσουμε στην ασφάλειά τους στα σχολεία. Να φορούν μάσκες, να αερίζονται οι αίθουσες. Να είναι εναλλάξ τα διαλείμματα», σημείωσε η ίδια. «Με το πρώτο κρούσμα σε ένα τμήμα, να γίνεται τεστ σε όλα τα παιδιά αμέσως, μέσα στην αίθουσα! Στην Αμερική έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 500 παιδιά», τόνισε. «Είναι σημαντικό να έχουμε ιχνηλάτηση στα σχολεία», υποστήριξε η κυρία Λινού.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας, Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, λόγω του ανοίγματος των σχολείων, «μπορεί να υπάρχει μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα. Τα πρωτόκολλα που έχουν υιοθετηθεί είναι ολόσωστα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει φανεί σε πρόσφατη μελέτη ότι το να κλείνω ένα τμήμα όταν υπάρχει κρούσμα ή να κάνω πλήρη ιχνηλάτηση όπως προτείνεται, είναι ακριβώς το ίδιο και διαφυλάσσει και την εκπαιδευτική διαδικασία».

«Σκοπός να διασφαλίσουμε ότι θα είναι τα σχολεία ανοιχτά και τα παιδιά στις αίθουσες. Και παρακολουθούμε τα δεδομένα κι ανάλογα με αυτά εξελίσσεται η πολιτική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, εξηγώντας ουσιαστικά τους λόγους για τους οποίους θα ανακοινώνονται από εδώ και πέρα τα κρούσματα στα παιδιά. «Παρακολουθούμε τα δεδομένα. Είναι γεγονός πως στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα, όχι από τώρα, αλλά από τον Μάρτιο, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα. Δεν είναι θέμα τώρα», ξεκαθάρισε ο κ. Οικονόμου. Και σημείωσε ότι «σαφώς και έχουμε εικόνα για την κατάσταση. Πριν από την έναρξη των σχολείων είχε ξεκινήσει η αύξηση των κρουσμάτων. Εχουμε σχεδιάσει το πλαίσιο λειτουργίας».

Πάντως, προτεραιότητα για τους ειδικούς είναι ο εμβολιασμός και των παιδιών ηλικίας 12 - 17 ετών καθώς έτσι θα θωρακιστούν απέναντι στον ιό. Σε αυτό το πλαίσιο αύριο Τρίτη (21/9) στις 4μμ θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, με στόχο την ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα οφέλη του εμβολιασμού με την ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου να απαντούν σε απορίες γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους.

Τα ερωτήματα θα μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα, Δευτέρα 20/9, ως και αύριο Τρίτη 21/9 στις 2 μμ, στη φόρμα https://forms.gle/7qVHt6NfTASWHxCw5. Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, από το κανάλι του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο YouTube στο σύνδεσμο: https://youtu.be/KzHniXrJQaQ αλλά και από το λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ στο Facebook.

Η Pfizer, πάντως, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, ότι το εμβόλιο της εταιρείας κατά του κορονοϊού, είναι αποτελεσματικό και για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών, ενώ αναμένει ότι σύντομα θα πάρει και έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό φαρμάκων.

Το MRNA εμβόλιο της Pfizer διατίθεται ήδη σε όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών, όπως γίνεται και στη χώρα μας. Η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο σε συνδυασμό με τη μετάλλαξη Δέλτα, έχει ωστόσο δημιουργήσει κύμα κρουσμάτων σε μικρότερα παιδιά με τους γονείς να αναμένουν με αγωνία το εμβόλιο και για αυτές τις ηλικίες. Στις δοκιμές που έγιναν από τη Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών, δόθηκε πολύ μικρότερη δόση του αρχικού εμβολίου, το 1/3 της δόσης που δίνεται κανονικά. Ωστόσο τα παιδιά ανέπτυξαν αντισώματα, τόσο δυνατά όσο οι έφηβοι και οι ενήλικες.

Για το εμβόλιο στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών αναφέρθηκε και ο Αλβέρτος Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, με ανάρτησή του στο twitter, τονίζοντας: «Είναι εξαιρετικά νέα για τις οικογένειες».

Today, we shared positive topline results from the pivotal trial of our COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age: https://t.co/jQrvb6MZ6w



This is exciting news for families.