Συνεχίζονται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, αλλά και σε αρκετές περιοχές κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής με χιονόνερο, αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Η ζωντανή εικόνα από το forecastweather μεταφέρει την πυκνή χιονόπτωση στην Πάρνηθα, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας.

Ωστόσο, την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος στα δυτικά και βόρεια, με παροδικές νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια και περισσότερο ήλιο στη δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, καταιγίδες θα πλήξουν από τις πρώτες πρωινές ώρες την Αττική με βελτίωση από το μεσημέρι. Ο καιρός στην Αθήνα θα είναι άστατος με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχές, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.



Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Στα υπόλοιπα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

