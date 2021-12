Από σήμερα, Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου, οι μάσκες πλέον είναι υποχρεωτικές σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους στην Ελλάδα, ενώ η διπλή απλή μάσκα ή οι ενισχυμένες μάσκες υψηλής προστασίας είναι πλέον υποχρεωτικές στα σουπερμάρκετ και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για τους λόγους αυτούς φαίνεται ότι η ζήτηση για μάσκες υψηλής προστασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη στα φαρμακεία, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί ελλείψεις.

Σύμφωνα με τον Κώστα Κακονίκο, φαρμακοποιό, οι ελλείψεις οφείλονται στο γεγονός ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι για μία τέτοια ζήτηση, όπως έχει προκύψει. Παράλληλα απάντησε και στις καταγγελίες για τη αύξηση των τιμών στις μάσκες ΚΝ-95. «Ίσως επειδή εξαντλούνται οι πιο οικονομικές να έχουν μείνει οι πιο ακριβές. Από 30 λεπτά έως 80 λεπτά είναι ο μέσος όρος τιμής, όταν είναι σε πακέτο. Μπορεί να υπάρχει διακύμανση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακονίκος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα είπε ότι παρατηρείται έλλειψη και στη διανομή των self test. Η ανταπόκριση στη διανομή των δωρεάν self tests ήταν μαζική. Τετάρτη και Πέμπτη, μέσα σε δύο μέρες, δόθηκαν 3,55 εκατομμύρια self test, μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη δωρεάν διάθεσή τους και την ανάγκη να γίνουν τεστ πριν και μετά την πρωτοχρονιά. Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες δυο εβδομάδες είχαν δοθεί 2,9 εκατ. συνολικά.