Αεροπορική αρνήθηκε αναπηρικό αμαξίδιο σε Παραολυμπιονίκη σε πτήση 11 ωρών - «Ταπεινωτική εμπειρία»

Την απαράδεκτη συμπεριφορά του πληρώματος της KLM κατήγγειλε η Παραολυμπιονίκης Χάνα Μπαμπαλόλα.

Η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε την παροχή αναπηρικού αμαξιδίου εντός αεροσκάφους σε μία πτήση διάρκειας 11 ωρών, με την αθλήτρια να δηλώνει ότι της είπαν είτε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα χωρίς το ειδικό αμαξίδιο διαδρόμου είτε να αποβιβαστεί από την πτήση από το Κέιπ Τάουν προς το Άμστερνταμ.

Συγκεκριμένα, σε ηχογραφημένη συνομιλία με μέλη του πληρώματος και τον κυβερνήτη, την οποία η ίδια κατέγραψε με άδεια και παρουσίασε στην εφημερίδα The Guardian, ακούγεται μέλος του πληρώματος να δηλώνει ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν επιβάτη που θα χρειαζόταν το αμαξίδιο εντός της καμπίνας, επειδή θεωρούσαν τη χρήση του επικίνδυνη σε περίπτωση αναταράξεων. Της είπαν ότι είχε δύο επιλογές: είτε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα χωρίς το αμαξίδιο είτε να αποβιβαστεί από την πτήση.

«Έπρεπε να επιστρέψω στο Σικάγο, στην οικογένειά μου και στη δουλειά μου, και δεν μπορούσα απλώς να κατέβω από το αεροπλάνο», δήλωσε η Μπαμπαλόλα.

Το πλήρωμα κάλεσε την ασφάλεια του αεροδρομίου, η οποία αρνήθηκε να λάβει οποιοδήποτε μέτρο εναντίον της. Όταν η πτήση προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ, το πλήρωμα ζήτησε και από την τοπική αστυνομία να βρίσκεται σε ετοιμότητα, όμως και οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να παρέμβουν.

Μπαμπαλόλα: «Η εμπειρία αυτή ήταν ταπεινωτική, οδυνηρή και εξευτελιστική»

Η Μπαμπαλόλα επιβιβάστηκε τελικά σε διαφορετική ανταποκρινόμενη πτήση από το Άμστερνταμ και ολοκλήρωσε το ταξίδι της προς το Σικάγο και υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην KLM.

Όπως ανέφερε: «Ένιωσα υποχρεωμένη να αποφύγω το φαγητό και το νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, επειδή φοβόμουν ότι θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα χωρίς να μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτή. Πέρασα μεγάλο μέρος της πτήσης προσπαθώντας να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου και κατέληξα να κλαίω εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο μου φέρθηκαν.»

Και πρόσθεσε: «Η εμπειρία αυτή ήταν ταπεινωτική, οδυνηρή και εξευτελιστική. Μου προκάλεσε σημαντική σωματική δυσφορία και ψυχική ταλαιπωρία. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκα εγείρει σοβαρά ζητήματα διακρίσεων και ίσης μεταχείρισης. Όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή προσωπικών συνθηκών, αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.»

Η απάντηση της αεροπορικής

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας έγραψε:

«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό να διαβάζουμε για αυτή την εμπειρία, και ειδικά για την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά την επιβίβαση και καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Από την περιγραφή σας προκύπτει μια κατάσταση που θα πρέπει να ήταν βαθιά στενάχωρη και ανατρεπτική, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύατε έχοντας ανάγκη από υπηρεσίες προσβασιμότητας και αναμένοντας απλώς την κατάλληλη βοήθεια και έναν σεβαστό τρόπο αντιμετώπισης.

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης διερεύνηση των συνθηκών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει εξέταση των αναφορών του πληρώματος και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου που αφορά την πτήση. Σας απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συγγνώμη για την αναστάτωση και τη στενοχώρια που σας προκάλεσε αυτή η εμπειρία.»