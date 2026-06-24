Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά ΚΑΑΝ; Το deal των 700 εκατ. που βάζει «φωτιά» στο Κογκρέσο

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού ενόψει της προσεχούς Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να εγκρίνει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το ύψος της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρακάμπτοντας τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώνονται στους κόλπους του αμερικανικού Κογκρέσου.

Turkish President Erdogan:



We will most likely have a one-on-one meeting with Trump in Turkey. pic.twitter.com/tLOGTMLwvo — Levant News (@LevantWire) June 24, 2026

Ο εξοπλισμός του Kaan και το ορόσημο της Συνόδου

Οι κινητήρες, κατασκευής της General Electric, προορίζονται για το Kaan, το πρώτο εγχώριας ανάπτυξης μαχητικό της Τουρκίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2016, εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να αποκτήσει μεγαλύτερη αμυντική αυτάρκεια. Το timing της συμφωνίας θεωρείται κομβικό, καθώς εκλαμβάνεται ως χειρονομία καλής θέλησης προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες εβδομάδες πριν η χώρα του φιλοξενήσει τους ηγέτες της Συμμαχίας στις 7 και 8 Ιουλίου.

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Η εν λόγω Σύνοδος διεξάγεται σε μια εξαιρετικά τεταμένη συγκυρία για το ΝΑΤΟ. Στο εσωτερικό του επικρατούν τριγμοί σχετικά με την κατανομή των βαρών και τις αμυντικές δαπάνες, ενώ η Ουάσιγκτον επικρίνει ανοιχτά τους συμμάχους της για τη στάση τους στις προσπάθειες διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ενστάσεις στο Καπιτώλιο και η τυπική οδός

Η επιθυμία του Λευκού Οίκου προσκρούει, ωστόσο, σε πολιτικά εμπόδια. Ο Δημοκρατικός βουλευτής από τη Νέα Υόρκη Γκρέγκορι Μικς, κορυφαίο στέλεχος της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε αντιρρήσεις κατά την άτυπη διαδικασία εξέτασης και δεν έχει δώσει ακόμη τη συγκατάθεσή του, όπως επιβεβαιώνουν δύο πηγές, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Παρ’ όλα αυτά, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα στείλει την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο, αν και προς το παρόν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνείται να κάνει το παραμικρό σχόλιο επί της διαδικασίας.

Τα «αγκάθια» του παρελθόντος

Η προώθηση της πώλησης καταγράφεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τις δημόσιες διαμαρτυρίες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Παρότι οι δύο χώρες διατηρούν θερμές σχέσεις επί προεδρίας Τραμπ, οι διμερείς δεσμοί παραμένουν τραυματισμένοι.

Η αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 Triumf από την Άγκυρα, τα οποία οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή για την ασφάλειά τους, οδήγησε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα του F-35 Lightning II και στην επιβολή κυρώσεων, δημιουργώντας ένα ρήγμα που δεν έχει γεφυρωθεί.