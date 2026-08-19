Άνδρας με μάσκα «Τσάκι» σκορπά τον πανικό στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ - Κυνηγάει και απειλεί κατοίκους

Οι αρχές της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ αναζητούν άνδρα που κυκλοφορεί στους δρόμους, φορώντας ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στην κούκλα «Τσάκι» από τη σειρά ταινιών τρόμου «Η Κούκλα του Σατανά», ενώ πληροφορίες λένε πως μέχρι στιγμής έχει κυνηγήσει τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πανικό στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο της Φιλαδέλφειας, με την αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για την ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 12 Αυγούστου, περίπου στις 5:30 το πρωί, ο άνδρας καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κυνηγά μια γυναίκα που έκανε πρωινό τρέξιμο.

Ο άνδρας φέρεται να την απείλησε, κρατώντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, παραπάτησε και τραυματίστηκε, ενώ ο ύποπτος στη συνέχεια διέφυγε σε σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου.

CHASED BY 'CHUCKY'? Video shows a suspect wearing an eerie baby doll-style Halloween mask allegedly chasing down a 40-year-old woman, causing her to trip and sustain injuries before fleeing into SEPTA's Suburban Station in Philadelphia.



Police are searching for the suspect,… pic.twitter.com/SrwLaDnyPe — Fox News (@FoxNews) August 18, 2026

Σε άλλο περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να ρώτησε μια γυναίκα αν ήταν «έτοιμη να πεθάνει». Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να καταγράφει τις πράξεις του, καθώς σε αρκετές από τις εμφανίσεις του κρατά κινητό τηλέφωνο με αναμμένο το φως.

Ο αστυνομικός διοικητής Τζέισον Σμιθ δήλωσε στο CBS ότι δεν είναι σαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται με κάποια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από τις γυναίκες που τον συνάντησαν, η Λουάντα Μαρίνο, περιέγραψε μια ιδιαίτερα παράξενη συνάντηση κατά τη διάρκεια πρωινού τρεξίματος. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας τους πλησίασε και επανειλημμένα τις ρωτούσε αν ήθελαν να κάνουν αγώνα δρόμου, υποστηρίζοντας ότι ήταν πιο γρήγορος από εκείνες.

«Ήταν πολύ περίεργο, σαν κάποιο διεστραμμένο παιχνίδι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ίδια και η φίλη της σκέφτονται πλέον να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν όταν τρέχουν.

Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.