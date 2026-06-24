Αντισταθείτε στην κλιματική αλλαγή: Γιατί στη Γαλλία βάφουν τα παράθυρα των σπιτιών τους με κιμωλία

Οι ακραίες θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη έχουν ωθήσει τις χώρες σε νέες πρακτικές. Κι αν ακόμα φαίνεται να υπάρχει σημαντική αντίσταση σε χώρες που παραδοσιακά δεν είχαν εγκαταστάσεις κλιματισμού -γιατί απλά δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα- η κλιματική αλλαγή κάνει την ανάγκη να προσαρμοστεί η ζωή στα νέα δεδομένα άμεση, ακόμα και με πρακτικές που ίσως εκ πρώτης δημιουργούν απορία.

Σύμφωνα με άρθρο του BBC, στην Ισπανία οι τιμές εισόδου στις δημόσιες πισίνες μειώθηκαν, στο Βέλγιο παλιοί συρμοί προαστιακού που δεν είχαν κλιματισμό έχουν τεθεί σε παύση, στη Γερμανία υπάλληλοι γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών ειδοποιήθηκαν ότι θα μπορούσαν να παραγγείλουν βερμούδες από τον εταιρικό κατάλογο ρούχων, το Άμστερνταμ αναπτύσσει δίκτυο σημείων δροσιάς με βιβλιοθήκες, θέατρα, εκκλησίες ακόμα και σούπερ μάρκετ να περιλαμβάνονται σε αυτά.

Τέλος, στη Γαλλία, ένα προϊόν που μοιάζει με κιμωλία έχει γίνει δημοφιλές στα social media και σε δημοσιεύματα.

Γιατί οι Γάλλοι βάφουν τα παράθυρά τους με κιμωλία

Η σκόνη που ονομάζεται Blanc de Meudon, ή Meudon Whiting, αναμειγνύεται με νερό και στη συνέχεια με αυτή βάφουν τα παράθυρα, μειώνοντας έτσι τη δύναμη των ακτίνων του ήλιου και θεωρητικά μειώνοντας την εσωτερική θερμοκρασία και αυτό φαίνεται πράγματι να λειτουργεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τύπο, αυτή η φυσική λευκή σκόνη παρουσιάζεται τακτικά ως μια οικονομική λύση για ένα σπίτι χωρίς κλιματισμό.

Διαβάστε ακόμα: Ο καύσωνας έφτασε και στη ...Σκανδιναβία: Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Δανία - Σουηδία

Πίσω από αυτό το κάπως μυστηριώδες όνομα κρύβεται ένα προϊόν γνωστό στους τεχνίτες και τους κατοίκους της περιοχής του Παρισιού: μια λεπτή σκόνη κιμωλίας που προέρχεται από τα παλιά λατομεία Meudon στο Hauts-de-Seine.

Αποτελούμενη κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, η σκόνη χρησιμοποιούνταν κάποτε για την κατασκευή χρωμάτων, τον καθαρισμό μετάλλων ή τη λεύκανση βιτρινών καταστημάτων. Σήμερα, είναι πολύτιμη για την ικανότητά της να αντανακλά το ηλιακό φως.

Τα λατομεία Meudon από όπου την εξόρυσσαν έκλεισαν στις αρχές του 20ού αιώνα , αλλά το υλικό διατήρησε το όνομά του, αποτελώντας πραγματικό σημείο αναφοράς μεταξύ τεχνιτών και συντηρητών.

Διαβάστε ακόμα: Ο καύσωνας έφτασε και στη ...Σκανδιναβία: Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Δανία - Σουηδία

Αυτή η σκόνη αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, με μικρή ποσότητα αργίλου. Η εξαιρετικά λεπτή υφή της την έχει καταστήσει κατάλληλη για χρήση στη ζωγραφική, καθώς και στην επιχρύσωση, τη χαρακτική ή τον καθαρισμό του σπιτιού. Για πολλά χρόνια, σχεδόν κάθε σπίτι διατηρούσε ένα φακελάκι λευκό Meudon για να γυαλίζει τα ασημικά ή να τρίβει τα παράθυρα.

Δεδομένου ότι πολλά σπίτια σε ευρωπαϊκές χώρες δεν διαθέτουν παντζούρια, η επίστρωση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μια προσωρινή λύση σκίασης. Δημιουργεί ένα ημιδιαφανές λευκό στρώμα που αντανακλά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και μπορεί να συμβάλει σε αισθητή μείωση της θερμικής επιβάρυνσης, αλλά το ακριβές όφελος διαφέρει ανά περίπτωση.

Η λογική πίσω από τη χρήση του λευκού Meudon για την προστασία από τη θερμότητα δεν είναι και τόσο καινούρια και σίγουρα δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα. Όπως οι καλλιεργητές ασπρίζουν τα θερμοκήπια για να περιορίσουν την ηλιακή ακτινοβολία, έτσι και το παραδοσιακό ασβέστωμα των σπιτιών στις Κυκλάδες αξιοποιεί την υψηλή ανακλαστικότητα του λευκού χρώματος ώστε τα κτίρια να απορροφούν λιγότερη θερμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είτε πρόκειται για δημόσιους χώρους δροσιάς, είτε για αλλαγές στις μεταφορές και τους χώρους εργασίας, είτε για μια απλή λευκή σκόνη στα παράθυρα, ένα είναι σίγουρο, πως οι ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν νέους τρόπους προσαρμογής σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα θερμότερο.