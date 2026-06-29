Παρά την πρόσφατη αναζωπύρωση της έντασης και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προχωρούν σε αμοιβαία αναστολή των εχθροπραξιών, δίνοντας εκ νέου προτεραιότητα στη διπλωματική οδό.

Όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο δίκτυο CNN και στον ιστότοπο Axios, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διακόψουν τα στρατιωτικά πλήγματα ώστε να διασωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης Τραμπ, η απόφαση να σταματήσουν όλες οι «κινητικές ενέργειες», όρος που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός για τα ενεργά πλήγματα, έχει άμεσο στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ. Κεντρική επιδίωξη είναι τα εμπορικά πλοία να μπορούν πλέον να κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια στην περιοχή.

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Οι τεχνικές συζητήσεις γύρω από όλες τις πτυχές του συμφωνηθέντος πλαισίου προβλέπεται να συνεχιστούν απρόσκοπτα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν συγκλίνουσες αμερικανικές πηγές, αντιπροσωπείες των δύο χωρών προγραμματίζεται να συναντηθούν αύριο, Τρίτη, στο Κατάρ, προκειμένου να αναζητήσουν μια βιώσιμη λύση που θα οδηγήσει στο οριστικό τέλος της σύγκρουσης, αν και η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από όλες τις πλευρές.

Η εύθραυστη συμφωνία και το σκιάχτρο του πολέμου

Η προσπάθεια αποκλιμάκωσης βασίζεται στο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπεγράφη στις 17 Ιουνίου. Δυνάμει αυτής της καταρχήν συμφωνίας, το Ιράν έχει αναλάβει τη δέσμευση να επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση του εμπορικού ναυτικού από το στενό του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ως αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

Ωστόσο, η συμφωνία αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών και αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την εμπρηστική ρητορική: μόλις το περασμένο Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοιχτά με επανέναρξη του πολέμου για να «τελειώσει τη δουλειά», προειδοποιώντας ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» εάν ο ίδιος λάμβανε μια τέτοια απόφαση.

Μέχρι στιγμής, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και η Τεχεράνη τηρούν σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις ή αντιδράσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.