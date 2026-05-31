Απτόητο το Ιράν: Ξαναχτίζει τις υπόγειες πυραυλικές βάσεις παρά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς

Έτοιμο να ανοίξει ξανά τις αποθήκες πυραύλων του, φέρεται να είναι το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Για εβδομάδες, οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, καταστρέφοντας δρόμους και φράζοντας τις εισόδους των σηράγγων.

Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το δίκτυο, δείχνουν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και φορτηγά, για να αντιμετωπίσει αυτές τις δαπανηρές επιχειρήσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να εξουδετερωθούν απλώς με την καταστροφή των εισόδων των σηράγγων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Παρότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απαιτούνται ακόμη μήνες εργασίας για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

Αν οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη κι αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Sam Lair, ερευνητής του James Martin Center for Nonproliferation Studies που αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. «Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τον εξοπλισμό των εκτοξευτών με το μεγάλο απόθεμα πυραύλων που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν».

Το Ιράν προσπαθούσε να ανοίξει ξανά σήραγγες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων

Σε μια πυραυλική βάση στο Dezful του Ιράν, τέσσερις από τις πέντε εισόδους της υπόγειας εγκατάστασης είχαν ξανανοίξει έως τις 12 Μαΐου. Μόνο μία είσοδος παρέμενε αποκλεισμένη.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, το Ιράν εργαζόταν για να ανοίξει ξανά τις εισόδους των σηράγγων, αναλαμβάνοντας σημαντικό κίνδυνο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συχνά στόχευαν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν στις εκσκαφές. Οι εργασίες αυτές επέτρεψαν στην Τεχεράνη να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν και με πολύ μειωμένο ρυθμό. Από την εκεχειρία και μετά, οι προσπάθειες αποκατάστασης των βάσεων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, το Ιράν έχει πλέον αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων που είχαν πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις.

H Τεχεράνη έχει επίσης επισκευάσει άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων δρόμων που είχαν βομβαρδιστεί για να εμποδιστεί η χρήση τους από κινητούς εκτοξευτές πυραύλων. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι κρατήρες από τις βόμβες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε δύο εγκαταστάσεις οι δρόμοι έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.