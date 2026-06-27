Ασφυκτιά η Ευρώπη από τον καύσωνα: 74 πνιγμοί στη Γαλλία - Νεκρός 6χρονος στη Γερμανία

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες στην Ευρώπη για τον καύσωνα και το μεγαλύτερο πρόβλημα φέρεται να αντιμετωπίζει η Γαλλία στην οποία μόλις 74 άτομα έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν σε «μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης «πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες».

«Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα... Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή», πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Γερμανία: Νεκρό 6χρονο αγόρι από τον καύσωνα

Την ίδια στιγμή, 6χρονο αγόρι πέθανε στην Ευρώπη λόιγω της θερμοκρασίας, και ακόμη τέσσερις νεαροί.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους λουόμενους για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά θανατηφόρων ατυχημάτων στην κολύμβηση συνεχώς αυξάνονται.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αγόρι έξι ετών που αγνοείτο τις τελευταίες ώρες στην λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρό, μετέδωσε η BILD, επισημαίνοντας ότι το παιδί δεν γνώριζε κολύμπι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή ένας 16χρονος πνίγηκε, όπως και δύο αδέρφια, ένας 14χρονος ένας 19χρονος. Στο κανάλι Ρήνου- Χέρνε, ένας 20χρονος πήδηξε στο νερό για να δροσιστεί μετά την προπόνηση στο τρέξιμο και, έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση αναζήτησης, ανασύρθηκε νεκρός. Τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανάλογα θανατηφόρα ατυχήματα κολύμβησης στις περιοχές Έσσεν, Χέξτερ, Πάντερμπορν, Ζάσενμπεργκ και Κλέβε και στη λίμνη Τσούλπιχ.

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Όπως αναφέρει η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG), 393 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν στη Γερμανία το 2025 - 18 λιγότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος. Οι 282 από αυτούς τους πνιγμούς σημειώθηκαν σε ποτάμια ή λίμνες.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Όλο και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες

Σε έναν απολογισμό του Σαββάτου, η Γερμανία και η Ιταλία βρέθηκαν αντιμέτωπες με αποπνικτικές συνθήκες καθώς ένα κύμα καύσωνα, επεκτάθηκε προς ανατολάς, μετά από θερμοκρασίες που έσπασαν ρεκόρ πάνω από τους 40°C.

Η Δανία κατέγραψε τη θερμότερη θερμοκρασία στην ιστορία της το Σάββατο, σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. «Με 36,6°C βόρεια του Οντένσε, έχουμε την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1874», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η Σλοβακία επιβεβαίωσε ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 26,3°C.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ελβετία και η Γερμανία έχουν ήδη βιώσει ρεκόρ ζέστης τον Ιούνιο, ενώ το καιρικό σύστημα ενδέχεται να σημειώσει νέες υψηλές τιμές καθώς κινείται προς την Πολωνία.