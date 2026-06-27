O καύσωνας σαρώνει στην Ευρώπη, και φέτος πρωτοφανείς θερμοκρασίες έχουν «χτυπήσει» χώρες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.

Ανάμεσα σε αυτές τις χώες, και η Γερμανία, η οποία μάλιστα κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

BREAKING: Germany recorded temperatures above 40C at multiple locations on Friday, setting a new June heat record and surpassing the previous high of 39.6C, according to preliminary weather service data.



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Ποιο είναι όμως το παράδοξο με τη Γερμανία; Τα νοικοκυριά δεν διαθέτουν κλιματιστικά. Μάλιστα, aircondition, έχει μόλις το 6% σύμφωνα με την DW. Και για να καταλάβει κανείς τη σύγκριση, περίπου το 90% των ανθρώπων που ζουν στις ΗΠΑ έχουν κλιματισμό στο σπίτι, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη επίσης μεγάλα είναι τα ποσοστά. Για παράδειγμα στην Ισπανία, το 50% των σπιτιών έχει κλιματισμό.

Γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν κλιματιστικά

Μέχρι πρόσφατα, ο κλιματισμός δεν θεωρούνταν απαραίτητος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στο βορρά.

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Για πολλά χρόνια στη Γερμανία έδιναν βάση στον τρόπο με τον οποίο τα σπίτια θα διατηρούσαν τη θερμότητα λόγω του κρύου, παρά το αντίθετο.

Έτσι είναι σχεδιασμένα, με «άλλες προτεραιότητες», με γνώμονα τη θέρμανση και όχι την ψύξη.

Ωστόσο, τα δεδομένα πλέον άλλαξαν και τα προγνωστικά δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στις αρχές του καλοκαιριού είναι πλέον αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα τέλη του 20ού αιώνα.

