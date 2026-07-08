Αυξήσεις άνω του 3% στην τιμή του πετρελαίου, μετά τα νέα πλήγματα κατά του Ιράν

Mεικτά κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές σήμερα, Τετάρτη, όσο οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3%, ενόψει των νέων επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το αργό Brent, το διεθνές πρότυπο, σημείωσε άνοδο 3,2% στα 76,54 δολάρια το βαρέλι νωρίς σήμερα, Τετάρτη, ενώ το αμερικανικό αργό αναφοράς αυξήθηκε κατά 3,2% στα 72,72 δολάρια το βαρέλι.

Παρά των υποχωρήσεων των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, οι νέες επιθέσεις πυροδότησαν νέες αυξήσεις.

Οι αναφλέξεις στην περιοχή, παρά το μνημόνιο κατανόησης και τις διαρκείς ειρηνευτικές διεργασίες, έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα σχετικά τις τιμές του πετρελαίου, μετά την πτώση τους από το υψηλό μηνών, άνω των 100 δολαρίων.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν πιθανότατα το κλίμα της αγοράς τις επόμενες ώρες. Μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις αποτιμήσεις των μετοχών, παράλληλα με την αυξανόμενη πίεση στον τεχνολογικό τομέα», ανέφερε σε σχόλιό της η Ipek Ozkardeskaya της Swissquote.