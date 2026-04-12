«Αν δεν αλλάξετε πορεία, θα σας χτυπήσουμε»: Το Ιράν αναχαίτισε αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ

Ένα βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα (12/4) από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, δείχνει στέλεχος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών να γυρίσει πίσω αφότου εκείνο έχει μπει στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με χθεσινή (11/4) ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δύο αντιτορπιλικά, το USS Frank E. Petersen Jr. και το USS Michael Murphy (DDG-112), «διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής για να διασφαλίσουν ότι η περιοχή είναι πλήρως απαλλαγμένη από τις νάρκες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Ιράν».

Στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύτηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ακούγεται Ιρανός στρατιωτικός, αναφερόμενος στο αμερικανικό USS Frank E. Petersen J, να λέει:

«Πολεμικό πλοίο με αριθμό 121, αυτός είναι ο σταθμός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα σας χτυπήσουμε».

Από πλευράς του ένας Αμερικανός στρατιώτης από το USS Frank E. Petersen Jr. ακούγεται να αναφέρει ότι το πλοίο συμμετέχει σε «διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Τότε ο Ιρανός στρατιωτικός του απαντά ότι αυτή είναι η «τελευταία προειδοποίηση» προτού «ανοίξει πυρ εναντίον τους χωρίς καμία προειδοποίηση».