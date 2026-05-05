ΕΕ: Ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστίνιους θύματα βίας από εποίκους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει προσεχώς ένα νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των Παλαιστινίων που είναι αντιμέτωποι με τη βία Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν σήμερα η Παλαιστινιακή Αρχή και το γραφείο της ΕΕ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων», σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που η ΕΕ αναπτύσσει μαζί με τοπικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις για την τεκμηρίωση των επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων από βίαιους Ισραηλινούς εποίκους και τη στήριξη των κοινοτήτων που υφίστανται τέτοιες επιθέσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο του αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παλαιστινιακά εδάφη.

Μια πηγή από το γραφείο αυτό πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα,«που εκπονείται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υποστηρίζεται από την ΕΕ», θα παράσχει μια παρουσία προστασίας και προστατευτικό εξοπλισμό, όπως φράχτες, στα παλαιστινιακά χωριά που είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις εποίκων.

Τα έργα θα διαρκέσουν λίγους μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν και ο προϋπολογισμός τους θα ανέλθει σε «περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η βία εξτρεμιστών εποίκων είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα εδώ και δεκαετίες, το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Οι αγροτικές κοινότητες είναι οι πιο ευάλωτες λόγω της απομόνωσής τους, με ξυλοδαρμούς, καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις, κλοπές βοοειδών και εμπρησμούς που αναφέρονται σχεδόν καθημερινά.

Οι ΜΚΟ προσπαθούν να εμποδίσουν τη βία με διαφόρους τρόπους, κυρίως στέλνοντας Ισραηλινούς ή ξένους ακτιβιστές να μένουν κοντά σε Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, με την ελπίδα να αποτρέψουν τις επιθέσεις, έναν μηχανισμό που αποκαλούν «παρουσία προστασίας».

Μια ΜΚΟ που εμπλέκεται σε αυτό το είδος δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγει συζητήσεις με την ΕΕ για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους, μέσα σε οικισμούς που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος, τουλάχιστον 1.050 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλοί μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής.