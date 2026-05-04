Το είδαμε κι αυτό: Ο Λευκός Οίκος έκανε ανάρτηση με τον Τραμπ ιππότη και τον Baby Yoda στην τσέπη του

Νέα ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο που προκαλεί ποικίλα σχόλια. Ο Τραμπ σαν ιππότης από το μέλλον, έχει στην τσέπη του τον... Baby Yoda στην τσέπη του.

Η ανάρτηση με τον Τραμπ που έκανε ο Λευκός Οίκος | The White House﻿ / Facebook
Και όμως δεν είναι «τρολιά»... Ο Λευκός Οίκος έκανε ανάρτηση στην οποία παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ σαν ιππότη από το μέλλον, έχοντας τον Baby Yoda στην τσέπη του!

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Σε έναν κόσμο που απαιτεί δύναμη, η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. Η 4η Μαΐου να είναι μαζί σας».

Τα τελευταία χρόνια τόσο οι επίσημοι λογαριασμοί του Τραμπ στα social media όσο και ος αντίστοιχος του Λευκού Οίκου, μάς έχει συνηθίσει σε παρόμοιες αναρτήσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων με τη χρήση AI.

Ο Λευκός Οίκος είναι η κατοικία και ο χώρος εργασίας του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ.

