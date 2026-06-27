Εικόνες από drone καταγράφουν την απόλυτη καταστροφή στη Βενεζουέλα: Πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί

Τρομακτικές διαστάσεις έχει λάβει η τραγωδία στη Βενεζουέλα, η οποία χτυπήθηκε από σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα μέσα σε λίγα λεπτά την Τετάρτη (24/06) το βράδυ.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 920 νεκροί με τον αριθμό να αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς ενώ πάνω από 3.000 είναι οι τραυματίες και περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δείχνει εικόνες από drone που αποτυπώνουν τον όλεθρο με τα ισοπεδωμένα κτίρια.

ASÍ SE VE LA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA DESDE EL AIRE



Las impactantes imágenes aéreas revelan edificios dañados, infraestructura afectada y la enorme dimensión de la emergencia que enfrenta Venezuela tras los devastadores terremotos. pic.twitter.com/xTS7YibP6g — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) June 26, 2026

Οργή των πολιτών κατά της προσωρινής προέδρου Ροδρίγκες

Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι αρχές είναι άχρηστες… Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.

Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτίριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες. «Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl — The Associated Press (@AP) June 26, 2026

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

