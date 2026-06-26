Εντωμεταξύ στον «ΟΠΕΚΕΠΕ» της Νότιας Κορέας: 7 χρόνια φυλακή στην πρώην πρώτη κυρία για δωροδοκία

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καταδίκασε σήμερα την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χε, η οποία ήδη εκτίει ποινή για άλλη υπόθεση διαφθοράς, σε επιπλέον κάθειρξη επτά ετών για δωροληψία.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, η σύζυγος του καθαιρεθέντος πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γεόλ κρίθηκε ένοχη επειδή έλαβε κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις, όπως διορισμούς σε δημόσια αξιώματα.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι η Κιμ Κέον Χε «δέχθηκε χωρίς δισταγμό αντικείμενα αξίας που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα δυσκολευόταν να αποκτήσει σε ολόκληρη τη ζωή του».

Οι ποινές για τον «ΟΠΕΚΕΠΕ» της Νότιας Κορέας

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για χειραγώγηση μετοχών και διαφθορά. Η ποινή αυτή αυξήθηκε τον Απρίλιο, ύστερα από την καταδίκη της σε επιπλέον 20 μήνες φυλάκισης από πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον Ιανουάριο.

Για τη δεύτερη υπόθεση διαφθοράς, σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη τον Δεκέμβριο για πρόσθετες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η αποδοχή κοσμημάτων συνολικής αξίας 103 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 59.000 ευρώ).

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Ανάμεσα στα δώρα περιλαμβάνονταν ένα κολιέ Van Cleef & Arpels, μια καρφίτσα Tiffany & Co. και σκουλαρίκια Graff, τα οποία φέρεται να της προσέφερε μεγιστάνας του κλάδου ακινήτων το 2022. Σε αντάλλαγμα, κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να εξασφαλίσει θέση για τον γαμπρό του συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Η Κιμ φέρεται επίσης να έλαβε μια χρυσή χελωνίτσα αξίας 2,65 εκατομμυρίων γουόν (άνω των 1.500 ευρώ) από πολιτικό πρόσωπο, καθώς και ένα ρολόι Vacheron Constantin αξίας 39 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 22.200 ευρώ), το οποίο της προσέφερε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των «ρομπότ-σκύλων».

Κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία, στις 15 Μαΐου, η εισαγγελία είχε ζητήσει για την Κιμ Κέον Χε ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών για «άσκηση επιρροής και δωροληψία».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε δεχθεί σε διάφορες περιστάσεις χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενη τη θέση της ως συζύγου του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για την απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στα τέλη του 2024.