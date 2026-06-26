Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης επηρεάζει αυτή τη στιγμή ο καύσωνας που «σαρώνει» τη γηραιά ήπειρο, με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σε πολλές περιοχές.

Πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Καύσωνας: Πνίγονται για να δροσιστούν στη Γαλλία

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).

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Καύσωνας - Νέα πραγματικότητα και κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution (WWA) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης παρατηρήθηκε καύσωνας--, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εξετάζουν κατά πόσο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά σήμερα στη Γαλλία, μετά τη χθεσινή κορύφωση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, όταν ίσχυε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για 72 διοικητικές περιφέρειες.

Έως αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες.

Ολλανδία: «Κόκκινος» συναγερμός σε ισχύ σήμερα

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε για πρώτη φορά ‘κόκκινο’ συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες, Πέμπτη, στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.