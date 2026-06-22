Εξελίξεις στον διάλογο για τα πυρηνικά του Ιράν: «Δέχτηκαν επιθεωρητές της IAEA» λέει ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε προ ολίγου πως υπάρχουν εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν, μετά τις συνομιλίες που φιλοξένησε η Ελβετία.

«Χθες ήταν μια πολύ, πολύ καλή μέρα. Κάναμε πολύ καλή πρόοδο. Κάναμε ακριβώς αυτό που θέλαμε», είπε συγκεκριμένα. «Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια».

«Αυτή δεν είναι μια συμφωνία που οι ΗΠΑ επιβάλλουν στην περιοχή... Αυτή είναι μια συμφωνία που η περιοχή έχει ζητήσει απεγνωσμένα από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν» υπογράμμισε.

Βανς: «Το Ιράν δέχτηκε επιθεωρητές για τα πυρηνικά»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε πως «Οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) πίσω στη χώρα τους». Οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτή την εβδομάδα.

«Δεν μπορώ να μείνω εδώ (Ελβετία) για τις επόμενες 60 ημέρες. Θέλω να επιστρέψω στις ΗΠΑ. Οι τεχνικές ομάδες θα εργάζονται. Οι Ιρανοί απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν, ή τουλάχιστον υπήρξαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσουν. Δεν αποχώρησαν.

Είπαμε χθες στους Ιρανούς: "Όταν επιδίδεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε… trash talk (απειλές/προκλητικές δηλώσεις), δεν μπορείτε να περιμένετε από τον Τραμπ να μην απαντήσει". Όταν λένε πράγματα που δεν ισχύουν, ο Τραμπ πρόκειται να απαντήσει σε αυτά».

Για το μείζον ζήτημα του Λιβάνου ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι είναι μια εν εξελίξει συζήτηση, μια «εργασία σε εξέλιξη».