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Γαλλία: «Μπον βιβέρ» μέχρι και στον καύσωνα - «Καλοραμμένη βερμούδα», πρότεινε ο Υπουργός Εργασίας

Τι δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας στη Γαλλία, με αφορμή έναν βουλευτή που πήγε με τη βερμούδα στην Εθνοσυνέλευση εν μέσω καύσωνα.

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Γαλλική Εθνοσυνέλευση
Γαλλική Εθνοσυνέλευση | Shutterstock
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Το γεγονός ότι στη Γαλλία ένας βουλευτής αποφάσισε να εμφανιστεί στην Εθνοσυνέλευση με βερμούδα, την στιγμή που το γραβάτα - κοστούμι αποτελεί κανόνα, άνοιξε τη συζήτηση για το dress code εν μέσω καύσωνα. 

Ο υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης Ζαν-Πιερ Φαραντού υπερασπίστηκε την Τετάρτη την επιλογή της παραδοσιακής ενδυμασίας με το κοστούμι και την γραβάτα. «Αυτό είναι το dress code του υπουργού και το σέβομαι», δήλωσε στο RTL. 

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Ωστόσο, πρότεινε να μπορεί κανείς να «προσαρμόζει» τα ρούχα του στον καύσωνα, πάντα με όρια. 

Αν ήταν επικεφαλής επιχείρησης, θα επέτρεπε μάλιστα τη χρήση βερμούδας… «αν η εμφάνιση είναι σωστή». «Αν πρόκειται για μια όμορφη, καλά κομμένη και ραμμένη βερμούδα, με ένα πουκάμισο με στυλ και κατάλληλα παπούτσια, νομίζω ότι είναι απολύτως δυνατό», δήλωσε ο Υπουργός. 

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