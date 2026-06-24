Το γεγονός ότι στη Γαλλία ένας βουλευτής αποφάσισε να εμφανιστεί στην Εθνοσυνέλευση με βερμούδα, την στιγμή που το γραβάτα - κοστούμι αποτελεί κανόνα, άνοιξε τη συζήτηση για το dress code εν μέσω καύσωνα.

Ο υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης Ζαν-Πιερ Φαραντού υπερασπίστηκε την Τετάρτη την επιλογή της παραδοσιακής ενδυμασίας με το κοστούμι και την γραβάτα. «Αυτό είναι το dress code του υπουργού και το σέβομαι», δήλωσε στο RTL.

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Ωστόσο, πρότεινε να μπορεί κανείς να «προσαρμόζει» τα ρούχα του στον καύσωνα, πάντα με όρια.

#canicule2026 à l'Assemblée :



Même les députés les plus classiques adoptent la tenue ( très ) estivale....@LCI pic.twitter.com/JM3LI1p7q7 — Frédéric Delpech (@fredericdelpech) June 23, 2026

Αν ήταν επικεφαλής επιχείρησης, θα επέτρεπε μάλιστα τη χρήση βερμούδας… «αν η εμφάνιση είναι σωστή». «Αν πρόκειται για μια όμορφη, καλά κομμένη και ραμμένη βερμούδα, με ένα πουκάμισο με στυλ και κατάλληλα παπούτσια, νομίζω ότι είναι απολύτως δυνατό», δήλωσε ο Υπουργός.