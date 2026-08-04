Γιατί η Δανία τριπλασίασε ξαφνικά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας

Η Δανία από σήμερα (4/8) αυξάνει τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας ανδρών και γυναικών. Η χώρα, είχε μέχρι στιγμής τέσσερις μήνες υποχρεωτικής θητείας, ενώ από εδώ και στο εξής, οι στρατιώτες θα πρέπει να εκτελούν καθήκοντα για 11 μήνες.

Ο λόγος είναι οι πολλαπλές απειλές της ρωσίας και οι πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη σε πολλές χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους και η ίδια η Δανία.

Μάλιστα, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δυο χρόνια νωρίτερα, η Δανία, αποφάσισε το 2024 η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας να επιμηκυνθεί στους 11 μήνες και στους στρατεύσιμους να συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι γυναίκες. Απόφαση που θα δοκιμαστεί από σήμερα.

Γυναίκα στρατιώτης στη Δανία | Shutterstock

«Κοιτάξτε προς ανατολάς. Χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο; Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το NATO δεν αντιδρούσε», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια επίσκεψης δημοσιογράφων στην Όξμπουλ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Σήμερα, το NATO δρα, κι η δική μας συμβολή, της Δανίας, σε αυτό είναι ακριβώς η πολύ ταχεία ενίσχυση του επιπέδου προετοιμασίας μας και του αξιόμαχού μας με την επιστράτευση», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, με τη νέα μορφή της, η στρατιωτική θητεία προβλέπει επίσης τη διεύρυνση των αποστολών που καλούνται να εκτελούν.

Οι πρώτοι τρεις ως πέντε μήνες αφιερώνονται στη βασική εκπαίδευση όπως στη χρήση όπλων, τις πρώτες βοήθειες, την σωματική άσκηση ενώ μαθαίνουν και πράγματα όπως ο χειρισμός drones εν μέσω απειλών.



