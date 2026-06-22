Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, σηματοδοτώντας το τέλος της παραμονής του στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Η πολιτική σκηνή στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ιδιαίτερα σκληρή για τον Στάρμερ το τελευταίο διάστημα. Οι βασικοί λόγοι της πτώσης του είναι τρεις. Η δημοτικότητα του κόμματος και του ίδιου του Πρωθυπουργού είχε πέσει κατακόρυφα, καθώς η αυστηρή του προσέγγιση δεν κατάφερε να συνδεθεί με τους πολίτες.

Προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις μετά από μια σειρά αρνητικών αποκαλύψεων σχετικά με την απόφασή του να διορίσει πέρυσι τον Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, οι εσωκομματικές πιέσεις έγιναν πλέον μη αναστρέψιμες, καθώς δεκάδες βουλευτές του θεωρούσαν ότι ο Στάρμερ δεν μπορούσε πλέον να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα.

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Το εκλογικό «Βατερλό»

Οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου σε Ουαλία, Σκωτία και Αγγλία είχαν χαρακτηριστεί από τους επικριτές του ως η «τελευταία ευκαιρία» του Στάρμερ να αποδείξει την αξία του. Τα αποτελέσματα, όμως, ήταν εντελώς καταστροφικά, πυροδοτώντας άμεσες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, παραιτήθηκε αμέσως από τη θέση του. Μια ομάδα από υφυπουργούς αποχώρησε επίσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, παραιτήθηκε λόγω μιας σοβαρής διαφωνίας στο παρασκήνιο για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας.

Θα διενεργηθούν γενικές εκλογές στη χώρα;

Η απάντηση είναι όχι. Στο πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρωθυπουργός δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό, αλλά προκύπτει από το κόμμα που ελέγχει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Καθώς οι Εργατικοί διατηρούν μια συντριπτική πλειοψηφία εδρών μετά τις εκλογές του 2024, ο νέος τους αρχηγός γίνεται αυτόματα Πρωθυπουργός.

Παρά τις έντονες φωνές της αντιπολίτευσης (όπως του Reform UK) για πρόωρες εθνικές κάλπες, ο νόμος δεν υποχρεώνει τη διεξαγωγή γενικών εκλογών πριν από το 2029.