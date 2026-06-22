Η πολιτική καριέρα του Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε πλέον να χαρακτηριστεί «Σαιξπηρική» στο περιεχόμενό της. Μετά από προσπάθειες 11 ετών για να εισέλθει στο κοινοβούλιο, οδήγησε τους Εργατικούς σε μια εκλογική νίκη που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη.

Στη συνέχεια, κόντρα στις ελπίδες για μία σταθερή διακυβέρνηση, ακολούθησε έναν ανεπανάληπτο κατήφορο, χωρίς να κάμψει ούτε ελάχιστα την κλίση που είχε πάρει η άσκηση πολιτικής στην Αλβιώνα, μετά την εκτροπή και το μεγάλο στοίχημα του Brexit.

Μπήκε έτσι μάλλον στη σειρά, πίσω από τις 4 ηγεσίες των Συντηρητικών, που σημάδεψαν τη Βρετανία, ως ο 6ος πρώην πρωθυπουργός μέσα σε μόλις 11 χρόνια, παρά χάραξε τον δικό του δρόμο.

Κιρ Στάρμερ: Ο «θάνατος» ενός ανθρωπάκου

Ο πολιτικός του θάνατός αντανακλά, κατά τον Guardian, μια εποχή στην οποία η αφοσίωση των ψηφοφόρων διαρρήχθη, μια ηγεμονία δύο κομμάτων χωρίστηκε σε πέντε, και για πρώτη φορά οι Εργατικοί αντιμετώπισαν μια συνεκτική απειλή τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά τους.

Ακόμη και οι στενότεροι σύμμαχοι και υποστηρικτές του Στάρμερ δέχονται ότι έφταιγε σε μεγάλο βαθμό. Κανένας σύγχρονος πρωθυπουργός δεν φαινόταν τόσο κατάλληλος για τη θέση στα χαρτιά, και τόσο θεμελιωδώς ανίκανος στην πράξη.

«Ο Στάρμερ δεν ήξερε τι έκανε με τρεις τρόπους», δήλωσε ο Άντονι Σέλντον, ο ιστορικός που έχει γράψει βιογραφίες κάθε πρωθυπουργού, από τον Τζον Μέιτζορ μέχρι τον Ρίσι Σούνακ.

«Πρώτον, ποτέ δεν κατάλαβε ποια ήταν η δουλειά – τι κάνει ο πρωθυπουργός; Δεύτερον, ποτέ δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει, πάνω απ' όλα όχι στην οικονομική πολιτική. Και τρίτον, δεν ήξερε ποιον να διορίσει».

Είδε κανείς την προγραμματική;

Αυτό το χάσμα μεταξύ προεκλογικής εκστρατείας και διακυβέρνησης έγινε αντιληπτό, με ανησυχία, από ανθρώπους που συνεργάζονταν άμεσα με τον Στάρμερ τις τελευταίες ημέρες πριν από τον εκλογικό θρίαμβο των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024, μια κατρακύλα σε έδρες, αν όχι σε λαϊκή ψήφο.

Ένας υπάλληλος αφηγήθηκε ότι ρώτησε γιατί δεν είχαν δει ακόμη ένα σχέδιο διακυβέρνησης, για να του απαντήσουν ότι δεν φαινόταν να υπάρχει.

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«Μετά τη νίκη περιμέναμε κάποιο είδος αιφνιδιαστικής επίθεσης σημαντικών πολιτικών. Αντ' αυτού, απλώς είχαμε τον πρωθυπουργό να περιοδεύει συναντώντας δημάρχους σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έλεγαν: "Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν κάνεις πολιτική έτσι"».

Κάποιοι απέδωσαν τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης για αυτό το αποτυχημένο ξεκίνημα στη Σου Γκρέι, την βετεράνο δημόσια υπάλληλο που ήταν επικεφαλής του προσωπικού του Στάρμερ, ένα ακόμη παράδειγμα ενός εξαιρετικά ικανού ατόμου σε λάθος δουλειά για τα ταλέντα του.

Άλλοι λένε ότι το λάθος ήταν περισσότερο του Στάρμερ, επειδή δεν κατάφερε να προσαρμόσει την προσέγγισή του από ηγέτη της αντιπολίτευσης που προσπαθούσε να ανοικοδομήσει ένα κόμμα μετά τις καταστροφικές εκλογές του 2019 σε υποψήφιο πρωθυπουργό, πράγμα που σήμαινε ότι έφτασε στη Ντάουνινγκ Στριτ χωρίς σχέδιο.

Ο Ντέιβιντ Ράνσιμαν, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας, δήλωσε: «Ο Στάρμερ πίστευε ότι αντιμετώπιζε μια δύσκολη μάχη και ότι το πραγματικό καθήκον ήταν η πειθαρχία και η μεγιστοποίηση των όσων μπορούσαν να εξαχθούν από τις επόμενες εκλογές».

«Αλλά στην πραγματικότητα, περίπου από τη μέση της κοινοβουλευτικής περιόδου – ουσιαστικά από τη στιγμή που η Λιζ Τρας διόρισε τον Κουάσι Κουάρτενγκ ως καγκελάριο – οι Εργατικοί επρόκειτο να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, ό,τι και να συνέβαινε. Είχαν δύο χρόνια για να προετοιμαστούν, και δεν προετοιμάστηκαν».

Κιρ Στάρμερ: Συγκρίσεις με την «ομάδα» του Brexit

Ενώ ο Στάρμερ είναι προφανώς ένας διαφορετικός πολιτικός από τον Μπόρις Τζόνσον, οι δύο έχουν ομοιότητες, κυρίως τις επαναλαμβανόμενες και άκαρπες αλλαγές στα επιτελεία τους, ακολουθούμενες από τη συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα δεν ήταν στην πραγματικότητα οι βοηθοί, αλλά το άτομο στο επίκεντρο.

Ένα αξιωματούχος των Εργατικών λέει ότι ο Στάρμερ ήταν πάντα πρόθυμος να αποδεσμεύσει σημαντική εξουσία και περιθώρια ελιγμών σε έμπιστους βοηθούς, μια τάση που τον υπηρέτησε όταν ηγήθηκε της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS) και στη συνέχεια ως ηγέτης της αντιπολίτευσης.

«Αλλά η κυβέρνηση είναι διαφορετική και αυτό το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει. Γίνεται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συνέπεια, επειδή καταλήγεις με διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, με αρκετή εξουσία και χωρίς πραγματικό λόγο να συνταχθούν γύρω από ένα όραμα».

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Κατά βάση, ο Στάρμερ διαφέρει αρκετά από τους τέσσερις ενοίκους της Ντάουνινγκ Στριτ μετά το Brexit υπό τους Συντηρητικούς. Η Τερέζα Μέι, ο Τζόνσον, η Τρας και ο Ρίσι Σούνακ ήταν όλοι κάπως ασυνήθιστοι χαρακτήρες, είτε αδέξιοι, είτε οριακά αντικοινωνικοί και αποστασιοποιημένοι.

Αντιθέτως, όλοι όσοι γνωρίζουν τον Στάρμερ μιλούν για την θεμελιώδη κανονικότητά του, με το προαστιακό του υπόβαθρο από την κατώτερη μεσαία τάξη και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την παμπ.

Είναι προς έντονη απογοήτευση σχεδόν όλων όσων έχουν συνεργαστεί με τον Στάρμερ ότι, παρά όλα αυτά, η δημόσια φήμη του πλάθει την εικόνα ενός ατόμου εκτός πραγματικότητας.

Πώς ο Στάρμερ έχασε το «δάσος»

Ο Στάρμερ ήταν ήδη 52 ετών όταν εισήλθε στο κοινοβούλιο, αλλά με μια τόσο λαμπρή καριέρα θεωρήθηκε αμέσως ως μελλοντικός ηγέτης. Χρειάστηκαν μερικοί μήνες για να φτάσει στην πρώτη θέση, και λίγο αργότερα στο υπουργικό συμβούλιο.

Η αδιάκοπη εστίασή του στην προεκλογική εκστρατεία βοήθησε, όπως αποδείχθηκε, στη διαδικασία δημιουργίας ενός κόμματος που ήταν αποφασισμένο να κερδίσει την εξουσία, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα σαφές τι θα κάνει με αυτήν.

Το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ έχει παρουσιάσει κάποιες αρκετά ριζοσπαστικές και ξεκάθαρες πολιτικές ιδέες, για παράδειγμα τις βελτιώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων και των ενοικιαστών, καθώς και ορισμένες προόδους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως η κατάργηση του ανώτατου ορίου επιδόματος δύο τέκνων.

Αλλά σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα, η μαστιζόταν από «αυτογκόλ», ξεκινώντας με μια καταστροφική διαμάχη για τα προεκλογικά δώρα και ακολουθούμενη από μια σειρά πολιτικών λαθών και στροφών 180 μοιρών, ιδίως όσον αφορά τις αλλαγές στο κοινωνικό κράτος και τη μείωση των χειμερινών επιδομάτων καυσίμων των συνταξιούχων.

Υπήρξαν επίσης αποτυχίες στις προσπάθειες αντιμετώπισης του ακροδεξιού Reform UK, με την αυστηρή γλώσσα για τη μετανάστευση να κορυφώνεται με την αναφορά του Στάρμερ σε ένα «νησί ξένων»

Ενώ αυτό δεν έκανε πολλά για να επιβραδύνει το κόμμα του Nigel Farage, ολοένα και περισσότεροι ψηφοφόροι στράφηκαν στους Πράσινους, νιώθοντας ότι ήταν ενεργά ανεπιθύμητοι στους Εργατικούς.

Αν το Χάρτλπουλ ήταν ένα σημάδι των πρώτων δυσκολιών του Στάρμερ, μια ακόμη ενδιάμεση εκλογή, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, έδειξε πόσο πολύ είχε πέσει ξανά το κόμμα του, με τους Πράσινους να ανατρέπουν την πλειοψηφία των Εργατικών με 13.000 ψήφους στο Γκόρτον και το Ντέντον, στο Μείζον Μάντσεστερ.

Έχουν περάσει λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που ο γεμάτος ενέργεια πρωθυπουργός έδωσε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τις εκλογές, αστειευόμενος ότι εξακολουθούσε να χάνεται στον νέο του χώρο εργασίας και υποσχόμενος μια σειρά από πολιτικές.

Οι Εργατικοί σχεδίαζαν εδώ και μήνες, υποσχέθηκε, χρησιμοποιώντας τη φράση «ξεκίνησε τρέχοντας» τρεις φορές μέσα σε ένα λεπτό. Αν υπήρξε ποτέ, στην πραγματικότητα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την κυβέρνηση, αυτό κατέρρευσε ουσιαστικά στην πρώτη του επαφή με την πραγματικότητα.