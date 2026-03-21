Grocery Tourism: Η τάση που έχει μετατρέψει το σούπερ μάρκετ σε γαστρονομικό προορισμό

Σήμερα, τα ράφια του super market αποτελούν ένα παράθυρο στην κουλτούρα του κάθε τόπου.

Grocery Tourism
Grocery Tourism
Σε όλους μας έχει τύχει να μπούμε σε κάποιο super market κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για να αγοράσουμε νερό ή κάτι που έχουμε ξεχάσει να πάρουμε μαζί μας. 

Τι γίνεται όμως όταν ένας από τους βασικότερους λόγους -ή ακόμα και ο κυριότερος- για να επιλέξουμε έναν προορισμό είναι τα προϊόντα που θα βρούμε εκεί; Ο grocery store tourism ή super market tourism αποτελεί μια ολοένα και αυξανόμενη ταξιδιωτική τάση τα τελευταία χρόνια.

Ήδη από το 2025, χιλιάδες videos στο TikTok και στο Instagram γίνονται viral καθημερινά από από influencers και μη, τα οποία έχουν ως βασικό θέμα την εμπειρία τους στο σούπερ μάρκετ κάποιας πόλης του εξωτερικού.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

