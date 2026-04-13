Η απίστευτη «χαμένη πόλη» που βρίσκεται στον πάτο μίας γιγάντιας λίμνης

Μια πόλη που «χάθηκε» κάτω από το νερό και πολλά κομμάτια της παραμένουν άθικτα είναι η πόλη Γουάπε.

Γνωστή και ως «Θάλασσα του Minas», η λίμνη Furnas είναι μια τεράστια υδροηλεκτρική δεξαμενή που δημιουργήθηκε το 1963. Δημοφιλής για τους τουρίστες, με βραχώδη φαράγγια και καταρράκτες η λίμνη στην πολιτεία Minas Gerais της Βραζιλίας δημιουργήθηκε με την κατασκευή του φράγματος τον ποταμό Rio Grande.

Όταν γέμισε, τμήματα πόλεων πλημμύρισαν και περιστασιακά άρχισα να τη προσεγγύουν δύτες καθώς μεγάλα κομμάτια των παλιών πόλεων παραμένουν κάτω από το νερό.

Όταν η στάθμη του νερού πέφτει πάνω από 10 μέτρα, αποκαλύπτονται η παλιά εκκλησία και τα ερείπια της πόλης, με κτίρια, φορτηγάκια, λεωφορείο, κουζίνες, ξυλόσομπες και μια ολόκληρη γέφυρα να διατηρούνται κάτω από το νερό.

Footage shows 'lost city' at bottom of lake with entire buses frozen in time https://t.co/p1ZfTeVpcH — The US Sun (@TheSunUS) April 3, 2026

Πώς περιγράφει την πόλη δύτης της περιοχής

Ο δύτης και εκπαιδευτής καταδύσεων Ρομπέρτο Ομπβιόσλο, που έχει αφιερώσει μια δεκαετία στην εξερεύνηση της περιοχής, δήλωσε στο express.co.uk:

«Βρήκαμε έναν ολόκληρο δρόμο. Από εκεί ξεκινήσαμε να χαρτογραφούμε τα πάντα. Σημειώναμε τα σημεία, χωρίς όμως να τα εξερευνούμε αμέσως».

Όπως είπε, η πλημμύρα πάντα του προκαλούσε περιέργεια για το τι είχε συμβεί, αναφερόμενος στα ευρήματά του κάτω από το νερό.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κάποια σπίτια παραμένουν ακόμα ανέπαφα. Μόνο ένα μέρος της στέγης έχει καταρρεύσει, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα. Αναζητούσαμε αυτή τη γέφυρα για πολύ καιρό και δεν μπορούσαμε να τη βρούμε. Όταν πήγαμε να βρούμε το αυτοκίνητο, το εντοπίσαμε άθικτο, ακριβώς όπως ήταν».

Η πόλη βρίσκεται σε βάθος 80 μέτρων, όπου το φως του ήλιου είναι ελάχιστο και η ορατότητα περιορισμένη, αναγκάζοντας τους δύτες να χρησιμοποιούν ισχυρούς φακούς.

Η ομάδα περιορίζεται μόνο στη φωτογραφική καταγραφή, αφήνοντας τα πάντα στη θέση που τα βρίσκει.

Όταν οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Όταν η πόλη πλημμύρισε το 1963, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο 86χρονος συνταξιούχος Αμπράο Άλβες Αντράντε θυμάται ακόμη έντονα εκείνες τις στιγμές χάους.

Όπως είπε: «Ο πατέρας μου μού είπε: "Σέλωσε το άλογο και πήγαινε στη Μπάρα Βέλια να ειδοποιήσεις τον κόσμο ότι το νερό έρχεται”. Αλλά δεν με πίστεψαν, έλεγαν ότι είμαι ανόητος και δεν ξέρω τι λέω».

Ο πατέρας Ζοζέ Ρονάλντο Ρόσα, που τότε ήταν μόλις 12 ετών, δήλωσε: «Καθώς ανέβαινε το νερό, οι άνθρωποι απομακρύνονταν από τα σπίτια τους. Έμεναν στο σχολικό συγκρότημα, που βρισκόταν σε ψηλότερο σημείο».

Πρόσθεσε ότι τρακτέρ με συρματόσχοινα ήρθαν και κατεδάφισαν μερικά σπίτια, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ιδιαίτερα δραματική», με μεγάλες απώλειες στις καλλιέργειες.

Ο 77χρονος κάτοικος Ζοζέ Ντάλτον Μπαρμπόζα είπε: «Όταν άρχισαν να λένε ότι θα το κλείσουν και θα τα καλύψουν όλα, νομίζαμε πως ήταν σαν τον κατακλυσμό του Νώε».