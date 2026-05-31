Η μεγαλύτερη διαδρομή με τρένο στον κόσμο: Διαρκεί 21 ημέρες και περνά από 13 χώρες

Ένα νέο δρομολόγιο με τρένο που συνδέει το Λάος με την Κίνα δημιούργησε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διαδρομή με τρένο στον κόσμο, επιτρέποντας πλέον στους ταξιδιώτες να φτάσουν από την Πορτογαλία μέχρι τη Σιγκαπούρη χωρίς να χρειαστούν αεροπλάνο.

Η εντυπωσιακή διαδρομή καλύπτει περίπου 11.600 μίλια και διαρκεί συνολικά 21 ημέρες, περνώντας μέσα από 13 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Το ταξίδι ξεκινά από το Λάγκος και καταλήγει στη Σιγκαπούρη, με ενδιάμεσες στάσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Μόσχα, το Πεκίνο και η Μπανγκόκ.

Η νέα σύνδεση κατέστη δυνατή χάρη στη λειτουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει το Λάος με την Κίνα.

Η πιο δύσκολη διαδρομή είναι Παρίσι – Μόσχα

Το μεγαλύτερο συνεχόμενο κομμάτι της διαδρομής είναι το ταξίδι από το Παρίσι έως τη Μόσχα, το οποίο διαρκεί περίπου 40 ώρες.

Παρόλα αυτά, κατά μήκος της διαδρομής πραγματοποιούνται συνολικά 11 στάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να ξεκουραστούν ή ακόμη και να διανυκτερεύσουν σε διαφορετικές πόλεις.

Σε ορισμένα σημεία, οι ταξιδιώτες χρειάζεται να συνεχίσουν με λεωφορείο, ώστε να ολοκληρώσουν τη σύνδεση, όπως στα τμήματα μεταξύ Βιετνάμ και Καμπότζη, αλλά και μεταξύ Μαλαισία και Σιγκαπούρης.

Επτά βίζες και κόστος όσο ένα αεροπορικό εισιτήριο

Για να ολοκληρώσει κάποιος το ταξίδι απαιτούνται συνολικά επτά διαφορετικές βίζες, γεγονός που καθιστά τον προγραμματισμό αρκετά απαιτητικό.

Το συνολικό κόστος της διαδρομής υπολογίζεται περίπου στις 1.006 λίρες, ποσό παρόμοιο με ένα αεροπορικό εισιτήριο από την Πορτογαλία προς τη Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, η εμπειρία θεωρείται μοναδική για τους λάτρεις των ταξιδιών με τρένο, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να διασχίσουν δύο ηπείρους απολαμβάνοντας εντυπωσιακά τοπία και διαφορετικούς πολιτισμούς κατά μήκος της διαδρομής.