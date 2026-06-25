Η Ζιζέλ Πελικό φάρος για τις απανταχού επιζήσασες - Μοίρασε στοργή σε δύο κακοποιημένες γυναίκες

Η Ζιζέλ Πελικό έχει αναχθεί σε σύμβολο δύναμης για τις απανταχού επιζήσασες σεξουαλικών εγκλημάτων. Δεν φοβήθηκε να δανείσει το πρόσωπό της σε όλες εκείνες που δεν είχαν το κουράγιο να μιλήσουν ανοιχτά και κράτησε το χέρι όσων ήθελαν, αλλά δεν είχαν το σθένος, να μιλήσουν για την ακραία κακοποίηση που βίωναν από τα άτομα που μοιράζονταν τις ζωές τους - μπορεί και για δεκαετίες.

Πριν από μερικές μέρες, η Πελικό πραγματοποίησε βιντεοκλήση με δύο Βρετανίδες, θύματα χρόνιας σεξουαλικής κακοποίησης από τους συντρόφους τους, που βρήκαν σε εκείνη έναν λόγο για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Η Ζόι αναγκάστηκε να κρύβεται, μαζί με τα παιδιά της, αφότου κατήγγειλε τον σύζυγό της για βιασμούς, ενώ η ίδια ήταν σε κατάσταση νάρκωσης. Στο δικαστήριο αποδείχθηκε πως εκείνος της έβαζε υπνωτικά χάπια στο τσάι της και την κακοποιούσε, βιντεοσκοπώντας τις σκηνές. Η ίδια πιστεύει ότι το έκανε για 10 χρόνια, πριν το ανακαλύψει.

Καταδικάστηκε σε 11 χρόνια, αλλά ήταν η Ζόι εκείνη που δέχθηκε το βάρος της κοινωνικής πίεσης, με την κοινότητα να στρέφεται εναντίον της, αντί να της προσφέρει την αναγκαία στοργή για να επουλώσει τις πληγές της και να μεγαλώσει τα παιδιά της σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

«Έλαβα τόσο έντονη κριτική από την περιοχή, που με έκανε να κρυφτώ και εγώ και τα παιδιά μου. Δεχθήκαμε bullying» είπε κατά τη συνομιλία τους. Αλλά, μέσω της Πελικό διαπίστωσε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι διαφορετικός.

«Μέσα από σένα, είδα έναν κόσμο όπου το θύμα μπορεί να βγει μπροστά» είπε, με την Γαλλίδα να της απαντά:

«Φυσικά, δεν είναι τα θύματα αυτά που πρέπει να ντρέπονται, είναι ο δράστης αυτός που πρέπει να φέρει την ντροπή».

Η δεύτερη επιζήσασα, η Αμάντα ευχαρίστησε την Πελικό γιατί τής έδωσε τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή της και να κινηθεί νομικά κατά του κακοποιητή της.

Ο σύντροφός της, τη νάρκωνε και την βίαζε επί μία πενταετία. Λίγο πριν καθίσει στο εδώλιο, ο άνδρας αυτοκτόνησε και δεν καταδικάστηκε ποτέ για τα εγκλήματά του.

«Μου έδωσες δύναμη, προσωπικά, να προχωρήσω την έρευνα» εξομολογήθηκε. «Με βοήθησες να ξεπεράσω την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, σε ευχαριστώ».

Και μπορεί η Γαλλίδα να έζησε μία πραγματική κόλαση στα χέρια του συζύγου της, αλλά τουλάχιστον, όπως είπε, με τις επαφές που έχει με γυναίκες που έχουν βιώσει αντίστοιχες εμπειρίες, αντιλαμβάνεται τον σκοπό της ύπαρξής της.

«Τουλάχιστον ξέρω γιατί ήρθα σε αυτόν τον πλανήτη» είπε, αφοπλιστικά, η Ζιζέλ Πελικό.