ΗΠΑ: Αιφνιδιαστική και χωρίς... εξηγήσεις παραίτηση του υπουργού Ναυτικού

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε ο Τζον Φέλαν, με άμεση ισχύ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Φέλαν αποχωρεί από τη θέση του χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασης.

Όπως έγινε γνωστό, τη θέση του θα αναλάβει προσωρινά ο υφυπουργός του Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο. Ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνο δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους της αποχώρησης του Φέλαν.

«Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Σον Παρνέλ. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες».

Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Ο υπουργός Ναυτικού εποπτεύει σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και πολιτικού προσωπικού.

Η παραίτησή του έρχεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν στα Στενα του Ορμούζ.

Ο Φέλαν είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που αποχωρεί από τη θέση του αυτόν τον μήνα.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί από τη θέση του.