ΗΠΑ: Ανησυχία και από τις ΗΠΑ για το «μπλόκο» του Ισραήλ στον Πανάγιο Τάφο

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε στο Ισραήλ την «ανησυχία» της αφού η ισραηλινή αστυνομία απαγόρευσε, την Κυριακή, την πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ στον Πανάγιο Τάφο, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Εκφράσαμε την ανησυχία μας στο Ισραήλ σχετικά με το κλείσιμο των ιερών χώρων. Θέλουμε οι πιστοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους λατρείας», είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Το Ισραήλ εργάζεται στα θέματα ασφαλείας για να ξανανοίξει τους χώρους αυτούς κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και του είμαστε ευγνώμονες για αυτό», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία, Τζόναθαν Πέλεντ, συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα και Γενική Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Τσετσίλια Πιτσιόνι, κατόπιν κλήσης του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κλήση αποφασίστηκε ως διαμαρτυρία για τη «σοβαρή άρνηση» πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο που επιβλήθηκε, κατά τη διάρκεια της Κυριακής των Βαΐων, στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια ενημέρωση, μετά τις νέες οδηγίες που έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, και καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου, για να εξασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση του καρδινάλιου Πιτζαμπάλα στον Πανάγιο Τάφο για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία.

Τονίστηκε στον Ισραηλινό πρέσβη ότι η Ιταλία ζητά να γίνει σεβαστή η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιστούς που θεωρούν την Ιερουσαλήμ ως τη γενέτειρα της πίστης τους.