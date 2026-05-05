ΗΠΑ: Σβάστικες και «χάιλ Χίτλερ» σε σπίτια και συναγωγές στη Νέα Υόρκη

Αντισημιτικά γκραφίτι, ιδίως σβάστικες, βεβήλωσαν σπίτια εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα η αστυνομία και αιρετή του δήμου της αμερικανικής μητρόπολης.

Το συμβάν εγγράφεται σε σειρά ενεργειών που χαρακτηρίζονται αντισημιτικές στη Νέα Υόρκη, όπου ζει πολυπληθής εβραϊκή κοινότητα - η μεγαλύτερη εκτός Ισραήλ. Παιδικές χαρές, χώροι λατρείας και το μετρό έχουν γίνει θέατρα τέτοιων περιστατικών.

Στη συνοικία Ρίγκο Παρκ, στο Κουίνς, σε εξωτερικό τοίχο συναγωγής βρέθηκε γκραφίτι με σπρέι· επρόκειτο για σβάστικα και τις λέξεις «χάιλ Χίτλερ», πιστοποιούν εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης (NYPD) επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διάφορα ακίνητα υπέστησαν «βανδαλισμούς», διευκρινίζοντας πως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη ως αυτό το στάδιο, πάντως η έρευνα που διενεργεί παραμένει σε εξέλιξη.

Multiple synagogues and private homes in Queens were vandalized overnight with swastikas and other antisemitic graffiti. @Lynn4NYC, @PhilWongNYC and I are at one of the sites, Congregation Machane Chodosh, in Forest Hills now.



When rabbis and congregants arrived to pray this… pic.twitter.com/s38TXvFHQt — Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) May 4, 2026

«Συναγωγές και κατοικίες στο Κουίνς βανδαλίστηκαν τη νύχτα με τρεις σβάστικες και άλλα αντισημιτικά γκραφίτι», επιβεβαίωσε η Τζούλι Μένιν, η δημοκρατική πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης, μέσω X.

«Με τον αντισημιτισμό σε άνοδο εδώ και σ’ όλη την υφήλιο, θα υπερασπιζόμαστε πάντα την εβραϊκή κοινότητά μας και θα καταπολεμάμε το μίσος», πρόσθεσε.

Ο αριστερός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης, που έχει χαρακτηρίσει το κράτος του Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ», κατηγορείται από κάποια μέλη της εβραϊκής κοινότητας πως τροφοδοτεί την άνοδο του αντισημιτισμού με τις πολιτικές θέσεις του - ο ενδιαφερόμενος αντικρούει τον ισχυρισμό.

I am horrified and angered by the swastikas painted on homes and synagogues in Queens, including on a plaque honoring survivors of Kristallnacht. This is not just vandalism — it is a deliberate act of antisemitic hatred meant to instill fear.⁰⁰There is no place for antisemitism… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 4, 2026

Σύμφωνα με πρόσφατους αριθμούς της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα επεισόδια αντισημιτικής φύσης αυξήθηκαν αλματωδώς (+182%) στη μητρόπολη το διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει δεσμευτεί πως θα παραμείνει «ακλόνητος στο πλάι των εβραίων γειτόνων μας» στον αγώνα «για να εξαλειφθεί η μάστιγα του αντισημιτισμού στην πόλη μας».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της οργάνωσης Jewish Majority («Εβραϊκή Πλειοψηφία»), το 82% των εβραίων ψηφοφόρων στην πόλη - τα δυο τρίτα εκ των οποίων ψήφισαν τον κ. Μαμντάνι - δηλώνει ανήσυχο για την «άνοδο του αντισημιτισμού στη Νέα Υόρκη».