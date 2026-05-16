Το Ιράν σχεδιάζει δικό του μηχανισμό στα Στενά του Ορμούζ - «Διόδια» για τα διερχόμενα πλοία

Νέο μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδιάσει το Ιράν, μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα, όπως δήλωσε το Σάββατο (16/5) ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι.
Ο Αζίζι πρόσθεσε ότι από τη ρύθμιση αυτή θα επωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν.
Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόκειται να επιβάλλονται και να εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού.
