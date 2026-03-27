Ιρανικά ΜΜΕ: Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, πριν τη δολοφονία του

Έναν μήνα πριν (28/2) ανακοινώθηκε ο θάνατος το Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, και σήμερα τα ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφία που θεωρούν ότι είναι η τελευταία πριν σκοτωθεί ο επικεφαλής του καθεστώτος.

Στο ντοκουμέντο, απεικονίζεται ο Αλί Χαμενεΐ να διαβάζει το κοράνι σε ένα σαλόνι, άγνωστό αν πρόκειται για καταφύγιό του.

Last photo of Khamenai reading Quran pic.twitter.com/YqELlkWNwE — Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) March 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δολοφονήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς ισραηλινών πυραυλικών επιθέσεων γύρω από την Τεχεράνη με στόχο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κυβέρνηση 1 Μαρτίου.

Έκτοτε, την ηγεσία ανέλαβε ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του οποίου επίσης τον τελευταίο καιρό φωτογραφίες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ τα μηνύματά του στον ιρανικό λαό είναι γραπτά και διαβάζονται από εκπροσώπους.