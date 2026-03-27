Ιρανικά ΜΜΕ: Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, πριν τη δολοφονία του

Τα ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφία που θεωρείται η τελευταία που απεικονίζει τον Αλί Χαμενεΐ, πριν τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αλί Χαμενεΐ
Ο Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Έναν μήνα πριν (28/2) ανακοινώθηκε ο θάνατος το Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, και σήμερα τα ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφία που θεωρούν ότι είναι η τελευταία πριν σκοτωθεί ο επικεφαλής του καθεστώτος. 

Στο ντοκουμέντο, απεικονίζεται ο Αλί Χαμενεΐ να διαβάζει το κοράνι σε ένα σαλόνι, άγνωστό αν πρόκειται για καταφύγιό του. 

Υπενθυμίζεται ότι,  ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δολοφονήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς ισραηλινών πυραυλικών επιθέσεων γύρω από την Τεχεράνη με στόχο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κυβέρνηση 1 Μαρτίου. 

Έκτοτε, την ηγεσία ανέλαβε ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του οποίου επίσης τον τελευταίο καιρό φωτογραφίες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ τα μηνύματά του στον ιρανικό λαό είναι γραπτά και διαβάζονται από εκπροσώπους. 

