Ιρανικά ΜΜΕ: Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, πριν τη δολοφονία του

Έναν μήνα πριν (28/2) ανακοινώθηκε ο θάνατος το Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, και σήμερα τα ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφία που θεωρούν ότι είναι η τελευταία πριν σκοτωθεί ο επικεφαλής του καθεστώτος.
Στο ντοκουμέντο, απεικονίζεται ο Αλί Χαμενεΐ να διαβάζει το κοράνι σε ένα σαλόνι, άγνωστό αν πρόκειται για καταφύγιό του.
Υπενθυμίζεται ότι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δολοφονήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς ισραηλινών πυραυλικών επιθέσεων γύρω από την Τεχεράνη με στόχο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κυβέρνηση 1 Μαρτίου.
Έκτοτε, την ηγεσία ανέλαβε ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του οποίου επίσης τον τελευταίο καιρό φωτογραφίες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ τα μηνύματά του στον ιρανικό λαό είναι γραπτά και διαβάζονται από εκπροσώπους.
