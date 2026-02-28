Ισραηλινά ΜΜΕ: Αναφορές ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Εκτιμήσεις από το Ισραήλ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (28/2).
Ανώνυμες ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Κανάλι 12, κάνουν λόγο για «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη επιβεβαίωση της είδησης.
Διαβάστε ακόμα: Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή από τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.
Το Κανάλι12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.