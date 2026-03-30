Ιταλία: Διπλωματικά «καρφιά» μετά τον αποκλεισμό στον Πανάγιο Τάφο - Κλήθηκε ο Ισραηλινός πρέσβης

Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία, Τζόναθαν Πέλεντ, συναντήθηκε σήμερα με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα και Γενική Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Τσετσίλια Πιτσιόνι, κατόπιν κλήσης του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κλήση αποφασίστηκε ως διαμαρτυρία για τη σοβαρή άρνηση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο που επιβλήθηκε, κατά τη διάρκεια της Κυριακής των Βαΐων, στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια ενημέρωση, μετά τις νέες οδηγίες που έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, και καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου, για να εξασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση του καρδινάλιου Πιτζαμπάλα στον Πανάγιο Τάφο για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία.

Τονίστηκε στον Ισραηλινό πρέσβη ότι η Ιταλία ζητά να γίνει σεβαστή η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιστούς που θεωρούν την Ιερουσαλήμ ως τη γενέτειρα της πίστης τους.

Η ιταλική κυβέρνηση θεωρεί απολύτως κατανοητούς και πλήρως αποδεκτούς τους λόγους και τους τρόπους διαμαρτυρίας που ο καρδινάλιος Πιτζαμπάλα έκρινε σκόπιμο να υιοθετήσει· δεν θεωρεί ότι περαιτέρω σχόλια εκ μέρους αξιωματούχων μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο του διαλόγου.

Ζητήθηκε επίσης από τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν την παρουσία των χριστιανικών κοινοτήτων στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, κοινότητες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση και την προώθηση του διαλόγου και της ανεκτικότητας.