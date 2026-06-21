«Κατσάδα» του Ιράν προς ΗΠΑ: «Πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας ή θα υπάρξουν συνέπειες»

Ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που δεν θα εφαρμοστεί έμπρακτα., καλώντας την Ουάσιγκτον να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μοχμπέρ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται καλύτερα τη «γλώσσα της οικονομίας και του κόστους – οφέλους».

«Όταν η συμφωνία παραμένει μόνο στο χαρτί, τότε θα σταματήσει και η ροή της ενέργειας της Μέσης Ανατολής», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια έμμεση αναφορά στις απειλές της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, κατά το Al Jazeera.