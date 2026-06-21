Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ διεξάγονται σήμερα στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων.

Της ιρανικής αντιπροσωπείας ηγούνται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, όπως μεταδίδει και η ΕΡΤ.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

ΗΠΑ - Ιράν: Οι περιφερειακοί μέτοχοι

Παρόντες στις συνομιλίες είναι ακόμη ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο αρχηγός του στρατού της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ. Συμμετοχή αναμένεται να έχει και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι.

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Πριν αναχωρήσει για την Ελβετία, ο Βανς δήλωσε ότι ελπίζει να υπάρξει «πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα» καθώς και στο θέμα της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα πιέσει για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης (MoU) και θα ζητήσει σαφείς διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική πλευρά σκοπεύει να τις υλοποιήσει.

ΗΠΑ - Ιράν: Εκτός «τραπεζιού» πλέον χερσαία επέμβαση

Ο τεχνολογικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντέιβιντ Σακς, υπερασπίστηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το «τεράστιο επίτευγμα» και καλύτερη επιλογή από μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Μιλώντας σε podcast, απέρριψε τις εκκλήσεις για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, υποστηρίζοντας ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν παράλογη λόγω του μεγέθους της χώρας και θα μπορούσε να απαιτήσει έως και ένα εκατομμύριο στρατιώτες. Όπως είπε, μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε «αποστολή αυτοκτονίας».

Ο Σακς άσκησε επίσης κριτική στον εξόριστο Ιρανό πολιτικό, γόνο της έκπτωτης μοναρχίας, Ρεζά Παχλαβί, εκφράζοντας αμφιβολίες ότι οι υποστηρικτές του θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε ένοπλο αγώνα.