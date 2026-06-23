Σε πλήρη εξέλιξη είναι το πρόωρο κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης που ωθεί τις θερμοκρασίες στα ύψη. Η Γαλλία αντιμετωπίζει ακραία ζέστη με νεκρούς αλλά και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σημειώθηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Ισπανία.

Οι γαλλικές αρχές, σύμφωνα με το Reuters, αναφέρουν ότι περίπου ⁠40 άτομα πνίγηκαν στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, αναζητώντας ανακούφιση από τον καύσωνα.

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Σε όλη τη Γαλλία, οι άνθρωποι πηδούν σε κανάλια και ποτάμια για να δροσιστούν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες, ο Σηκουάνας μετατράπηκε σε ...πλαζ, καθώς εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στο κανάλι Σεν Μαρτέν σε μια προσπάθεια να δροσιστεί από την ακραία ζέστη. Η γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φερράρι δήλωσε ότι κατανοεί την ανάγκη να ξεφύγουν από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να μην κολυμπούν σε μη εξουσιοδοτημένες ή επικίνδυνες περιοχές.

«Το να πηγαίνει κανείς για κολύμπι σε μη επιτρεπόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα», δήλωσε η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φερράρι στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, καθώς οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν ότι οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας θα έφταναν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αυξάνονται οι πνιγμοί που συνδέονται με τον καύσωνα στη Γαλλία | EPA/YOAN VALAT

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο καύσωνας ήταν η αιτία θανάτου δύο παιδιών ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, τα οποία βρέθηκαν αναίσθητα σε ένα αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στο Καρπεντράς, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Τρία ακόμη άτομα ηλικίας 80 έως 95 ετών έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Μπορντό λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονταν με τη ζέστη, όπως δήλωσε η τοπική αξιωματούχος Σόφι Μπρόκας στο France TV.

Το φαινόμενο «Ωμέγα Μπλοκ»

Ο καύσωνας έσπασε τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μπορντό και το Πουατιέ, και έθεσε υπό πίεση τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 54 περιοχές της Γαλλίας -μιας χώρας όπου ο κλιματισμός δεν είναι ευρέως διαδεδομένος- σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, ενώ τα σχολεία έκλεισαν νωρίτερα ή προσαρμόσαν τα ωράριά τους για την προστασία των μαθητών.

Η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου | ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/YOAN VALAT



Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους φαινόμενα όλο πιο συχνά.

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Η ακραία ζέστη προκλήθηκε από ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται «Omega block», λόγω της ομοιότητάς του με το σχήμα του ελληνικού γράμματος. Το σύστημα έχει παγιδεύσει μια μάζα ζεστού αέρα πάνω από την ήπειρο, ενώ ψυχρότερος αέρας βρίσκεται γύρω-γύρω.

«Αντλεί ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική, από τη Σαχάρα, και γι’ αυτό έχουμε αυτή την πραγματικά έντονη ζέστη. Κινείται πολύ αργά, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου άνεμος, ούτε αεράκι για ανακούφιση», δήλωσε στο Reuters η Clair Barnes, ερευνητική συνεργάτιδα στον τομέα των ακραίων καιρικών φαινομένων και του κλίματος στο Imperial College του Λονδίνου. «Οι καύσωνες και οι καταιγίδες εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, η οποία ανεβάζει τις θερμοκρασίες και προκαλεί περισσότερες βροχοπτώσεις» πρόσθεσε.

«Βράζει» η Ευρώπη

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε συναγερμό ανώτατου επιπέδου για 15 πόλεις, καθώς το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα προκαλεί ανησυχία στις αρχές. Παράλληλα, έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό της εργασίας σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες αιχμής της ζέστης.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται αργότερα την Τρίτη στις Άλπεις και τα Απέννινα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στη Βρετανία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου στη νότια Αγγλία την Τρίτη, επίδοση που ενδέχεται να αποτελέσει νέο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Λόγω των ακραίων συνθηκών, δεκάδες σχολεία έχουν ανακοινώσει ότι θα ολοκληρώνουν νωρίτερα τα μαθήματα, καθώς πολλά από τα παλαιότερα σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για να φιλοξενήσουν με ασφάλεια περισσότερους από 30 μαθητές ανά αίθουσα υπό συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα.