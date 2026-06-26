Κι αν είσαι βασιλιάς, με τον ανεμιστήρα σου θα πας: Το «αξεσουάρ» του Κάρολου κόντρα στον καύσωνα

Με τη βοήθεια ενός κλασικού ανεμιστήρα χειρός προσπάθησε να δροσιστεί ο βασιλιάς Κάρολος την ώρα που η Βρετανία βιώνει τον πιο θερμό Ιούνιο που έχει καταγραφή κι ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή.

Σε δεξίωση για το περιβάλλον στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο, ο Κάρολος συνομιλούσε με τους καλεσμένους, εκπροσώπους από την πολιτική, την επιστήμη, τις επιχειρήσεις και τη διεθνή διπλωματία για το κλίμα, καθώς ίδρωνε και ξείδρωνε στο ιστορικό κτίριο που δεν διαθέτει κλιματισμό και δέχτηκε λίγη δροσιά από τον αντιναύαρχο σερ Τόνι Τζόνστοουν-Μπερτ, υπεύθυνο του βασιλικού οίκου, ο οποίος κρατούσε έναν μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα κοντά του για να τον δροσίσει.

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Σύμφωνα με την Express , υπήρχαν ανεμιστήρες που είχαν στηθεί τριγύρω κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, αυτό δεν βοήθησε ιδιαίτερα την κατάσταση.

Ο βασιλιάς, ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα, απαθανατίστηκε να σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπό του και οι φωτογραφίες έγιναν viral.

