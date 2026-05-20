Ακούστηκε on air ότι «πέθανε ο Βασιλιάς Κάρολος»: Χαμός με γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία

Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία, όταν ραδιοφωνικός σταθμός «πέθανε» τον Βασιλιά Κάρολο. Ο σταθμός αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους ακροατές του και ισχυρίστηκε ότι το ανακοίνωσε... κατά λάθος.

Το λάθος αποδόθηκε σε «σφάλμα υπολογιστή», καθώς ο Διευθυντής του Σταθμού Peter Moore εξέδωσε μια δήλωση απολογίας, εξηγώντας παράλληλα τι προκάλεσε την εσφαλμένη μετάδοση.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού στο Facebook, ο Moore έγραψε: «Λόγω σφάλματος υπολογιστή στο κύριο στούντιο μας, η διαδικασία «Θάνατος ενός Μονάρχη» (δηλαδή το προ-ηχογραφημένο μήνυμα στο χειρότερο σενάριο του θανάτου) την οποία όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρούν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας να μην την απαιτήσουν, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου), ανακοινώνοντας κατά λάθος ότι ο Βασιλιάς απεβίωσε», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με το mirror.co.uk.

Ο σταθμός στη συνέχεια σίγησε όπως θα ήταν απαραίτητο, και ζήτησε συγγνώμη από τους ακροατές και τον Βασιλιά Κάρολο.