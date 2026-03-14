Κικίλιας: Χτύπημα σε ελληνόκτητο πλοίο με 10 Έλληνες ναυτικούς στη Μαύρη Θάλασσα

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε πως ελληνόκτητο πλοίο με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ναυλωμένο από τη Chevron και οι 24 ναυτικοί, μεταξύ των οποίων 10 Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους.

Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον υπουργό Εξωτερικών», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός στο ERT News.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα. Οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο χτυπήθηκε από κάποιον τύπο μικρού πυραύλου, ενώ βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια ανοικτά από το Νοβοροσίσκ, ενώ από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του.