Γιγαντιαία έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61, όπως μεταδίδουν σήμερα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η δημόσια τηλεόραση CCTV, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα και η εφημερίδα Ημερησία της Κίνας.

Η καταστροφή εκτυλίχθηκε χθες στις 16:43 (τοπική ώρα· 11:43 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

21 killed, 61 injured after an explosion hit a fireworks plant in central China's Hunan Province on May 4, according to a local emergency management bureau. https://t.co/D2lIO6o3m4 pic.twitter.com/qNGZZ2DLb6 — CCTV+ (@CCTV_Plus) May 5, 2026

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας· πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί. Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.