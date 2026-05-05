Μακρόν: «Απαράδεκτες» οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΑΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο χθες Δευτέρα για τις πρώτες επιθέσεις της Τεχεράνης έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και με πυραύλους κρουζ.
«Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών των Εμιράτων είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα», κατήγγειλε ο κ. Μακρόν μέσω μηνήματος στο X, διαβεβαιώνοντας τα ΗΑΕ για την «υποστήριξη» της Γαλλίας και καλώντας για ακόμη μια φορά να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να κλειστεί συμφωνία που θα παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας για τις χώρες της περιοχής.
- Τα δύο σοβαρά νοσήματα που προκαλεί ο χανταϊός - Πώς μεταδόθηκε στο κρουαζιερόπλοιο
- Το ελληνόπουλο που συνεργάζεται με την NASA στα 15 του - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος
- Αφροδίτη Χατζημηνά: Η ατάκα που ξάφνιασε τον Λιάγκα - «Έχω μια κόρη 4,5 ετών»
- Πέθανε η ηθοποιός Κλερ Μοριέ σε ηλικία 97 ετών - Ο εμβληματικός ρόλος της στην «Αμελί»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.