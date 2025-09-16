Μας τίμησε πάλι το Taste Atlas: Τα 2 ελληνικά γλυκά με τυρί που μάγεψαν τον κόσμο

Το διεθνές γαστρονομικό TasteAtlas δημοσίευσε την κατάταξή του με τα «10 καλύτερα επιδόρπια με τυρί» για τον Σεπτέμβριο του 2025. Στην κορυφή φιγουράρει το πολωνικό Sernik, ακολουθεί η αιγυπτιακή Kunafah, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Basque cheesecake από το Σαν Σεμπαστιάν. Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε η Μελόπιτα της Σίφνου και στην δέκατη η Σφακιανόπιτα της Κρήτης.

Το TasteAtlas είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης παραδοσιακών προϊόντων και πιάτων από όλο τον κόσμο. Καταγράφει τοπικές συνταγές, παρασκευές, αξιολογήσεις και προτεινόμενα μέρη για δοκιμή, και χρησιμοποιεί βαθμολογίες και κριτικές για να συντάξει λίστες και χάρτες γεύσεων.

Η Μελόπιτα της Σίφνου ανέβηκε στην 4η θέση της λίστας, θέση που την τοποθετεί ανάμεσα σε διεθνείς κλασικές παρασκευές τυρογλυκών. Η μελόπιτα είναι παραδοσιακό νησιώτικο γλύκισμα που συνδυάζει το τοπικό τυρί με μέλι και λεπτό φύλλο ή τραγανή υφή, και στο TasteAtlas αναγνωρίστηκε για την ισορροπία γεύσης και την αυθεντικότητα του τόπου προέλευσής της.

Η διάκριση υπογραμμίζει τη δύναμη της νησιώτικης γευστικής ταυτότητας και την απήχηση που μπορούν να έχουν τοπικά προϊόντα σε διεθνές κοινό.



Η Σφακιανόπιτα κατέλαβε την 10η θέση, εκπροσωπώντας την κρητική παράδοση με ένα πλούσιο τυρένιο γλυκό που φτιάχνεται με απλά, ισχυρά στοιχεία της τοπικής κουζίνας. Η παρουσία της στη δεκάδα επιβεβαιώνει πως η ελληνική παραδοσιακή ζαχαροπλαστική, ακόμα και με ριζικά τοπικά υλικά και τεχνικές, ανταγωνίζεται επιτυχώς διεθνή επιδόρπια.



Η διπλή παρουσία ελληνικών γλυκών στη λίστα αναδεικνύει δύο τάσεις: την παγκόσμια αναγνώριση παραδοσιακών προϊόντων μικρών τόπων και τη δύναμη του τυριού ως βασικού στοιχείου στη σύγχρονη γλυκοπαρασκευή.