Μέσα στο κρυφό παλάτι του Πούτιν που είναι κάτω από τη μύτη του ΝΑΤΟ - Έχει ακόμα κι εργοστάσιο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει στην κατοχή του ένα κρυφό πολυτελές σπίτι χιλίων στρεμμάτων, που μονάχα το μπάνιο του κοστίζει 8 χιλιάδες λίρες, ενώ διαθέτει και έναν καταρράκτη και σύστημα αεράμυνας.

Όλα αυτά μόλις 32 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Ρωσίας-Φινλανδίας.

Σύμφωνα με το Yahoo! News, το σπίτι βρίσκεται κρυμμένο βαθιά μέσα στα δάση της βόρειας περιοχής της Καρελίας, όπως δήλωσε η ρωσική ερευνητική οργάνωση Dossier Centre που παρακολουθεί ανθρώπους που σχετίζονται με το Κρεμλίνο.

Εναέρια πλάνα από τις όχθες του κόλπου Majalahti της λίμνης Lagoda έδειξαν ότι ο χώρος προστατεύεται όλο το 24ωρο με ασφάλεια, συρματοπλέγματα, αξιωματικούς πληροφοριών και drones.

Με την Ρωσία να έχει λάβει αντίμετρα κατά της Φινλανδίας από τον Απρίλη επειδή υπέβαλε αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, η τοποθεσία αυτού του σπιτιού δεν είναι καθόλου τυχαία κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Το κτήμα στεγάζει τρία ακίνητα γνωστά ως The Barn, The Fisherman's Hut και The Garden House.

Λεπτομέρειες που διέρρευσαν προηγουμένως υποδηλώνουν ότι τα πολυτελή ακίνητα είναι γεμάτα με πανάκριβα μπάνια και ένα δάπεδο κατασκευασμένο από ιταλικό μάρμαρο Fior di Bosco αξίας 85.000 λιρών.

Ο Πούτιν πιστεύεται ότι πηγαίνει στο κτήμα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Τα τρία σπίτια διαθέτουν δύο ελικοδρόμια, πολλές προβλήτες, μια φάρμα πέστροφας και ένα κοπάδι αγελάδων για «παραγωγή μαρμάρου βοείου κρέατος».

Στους χώρους στεγάζεται επίσης ένα εργοστάσιο εξοπλισμένο με αυστριακό εξοπλισμό ζυθοποιίας αξίας σχεδόν 300.000 λιρών, ικανό να παράγει 82 ποτήρια μπύρας την ημέρα και μια αίθουσα τσαγιού στον δεύτερο όροφο με θέα στη λίμνη Ladoga.

Τα πλάνα από drone που δημοσιεύτηκαν μαζί με την αναφορά φάνηκε να αποκαλύπτουν έναν καταρράκτη, τον οποίο το Dossier Center ισχυρίζεται ότι είχε «κλαπεί» από το Εθνικό Πάρκο Ladoga Skerries, το οποίο βρίσκεται εντός του κτήματος.