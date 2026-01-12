«Μπλόκο» σε Ιρανούς διπλωμάτες στο Ευρωκοινοβούλιο για τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών

Η είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαγορευτεί σε Ιρανούς διπλωμάτες, μετά από ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Κοοινοβούλιο, το οποίο υποστηρίζει ότι αυτή ενέργεια είναι «απάντηση στην βάναυση καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς της Τεχεράνης».

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ανακοίνωσε την κίνηση αυτή σε επιστολή προς τους ευρωβουλευτές τη σήμερα (12/1). Η απαγόρευση θα ισχύει για όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο — όπου λαμβάνουν χώρα οι κύριες συζητήσεις — καθώς και για τη γραμματεία του στο Λουξεμβούργο.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει ιρανικό διαβατήριο θα ελέγχεται στην πόρτα και σε όσους διαπιστωθεί ότι εργάζονται για το καθεστώς θα απαγορεύεται η πρόσβαση, με άμεση ισχύ. «Ο λαός του Ιράν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτό το Κοινοβούλιο για υποστήριξη, αλληλεγγύη και δράση», έγραψε η Μετσόλα στην επιστολή της.

Διαδηλώσεις στο Ιράν | x.com/Clash Report



Η απαγόρευση, σύμφωνα με το Politico, έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για την καταστολή των τεράστιων διαδηλώσεων που έχουν σαρώσει τη χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες από την Τεχεράνη.

Μετσόλα: «Όσοι τολμούν στους δρόμους, χρειάζονται κάτι περισσότερο από απλή αλληλεγγύη»

Το Σαββατοκύριακο, η Μετσόλα έθεσε το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων από την ΕΕ, καθώς εξέφρασε την υποστήριξή της για την δεινή θέση των διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους έχουν απαιτήσει το τέλος της διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι κυρώσεις εξετάζονται πλέον επίσημα από την διπλωματική υπηρεσία του μπλοκ.

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με το ποια επείγοντα μέτρα θα λάβει πέρα ​​από τις εκφράσεις συμπάθειας, ενόψει μιας κλιμακούμενης κρίσης.

«Όσοι τολμούν στους δρόμους, αυτοί οι πολιτικοί κρατούμενοι που εξακολουθούν να κρατούνται, χρειάζονται κάτι περισσότερο από απλή αλληλεγγύη», δήλωσε η Μετσόλα. «Έχω λάβει την απόφαση να απαγορεύσω σε όλους τους διπλωμάτες, το προσωπικό διπλωματικών αποστολών, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε οποιοδήποτε χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Μια ιδέα που έχει κερδίσει υποστήριξη στο παρελθόν είναι να χαρακτηριστεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση και «να επεκταθούν περαιτέρω οι κυρώσεις της ΕΕ ώστε να καλύπτουν όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε καταστολή, βία και εκτελέσεις», έγραψε η Μετσόλα στους συναδέλφους της.

«Καθώς οι διαμαρτυρίες στους δρόμους του Ιράν συνεχίζονται αμείωτες, το ίδιο συμβαίνει και με την καταστολή του καθεστώτος, με αποκλεισμό των επικοινωνιών, αναφορές για βία, δολοφονίες και αυθαίρετες κρατήσεις», είπε. «Ξέρω ότι πολλοί από εσάς βλέπετε τον θαρραλέο λαό του Ιράν να σηκώνεται. Τους ακούμε να απαιτούν την αξιοπρέπειά τους και την ελευθερία τους».