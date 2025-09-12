Νεπάλ: Η «σταυροφόρος της διαφθοράς», Σουσίλα Κάρκι, υπηρεσιακή πρωθυπουργός

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε σήμερα βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

«Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία», της είπε ο πρόεδρος της χώρας Ραμτσάντρα Παουντέλ μετά από μια σύντομη τελετή καθώς κατέγραφαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Breaking News: Sushila Karki, a former chief justice of Nepal, was appointed as the country’s caretaker leader after the Gen Z protests against the government turned deadly when security forces opened fire on the students. https://t.co/VOGOTGrGyO — The New York Times (@nytimes) September 12, 2025

Νεπάλ: Ποια είναι η «σταυροφόρος της διαφθοράς»

Η Σουσίλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και σθεναρή μαχητής κατά της διαφθοράς, ορίστηκε την Παρασκευή ως υπηρεσιακή πρωθυπουργός του Νεπάλ, της χώρας των Ιμαλαΐων, της οποίας η κυβέρνηση κατέρρευσε αυτή την εβδομάδα.

Η κυρία Κάρκι, της οποίας ο διορισμός ανακοινώθηκε από τον Σουνίλ Μπαχαντούρ Τάπα, σύμβουλο του προέδρου, ήταν η επιλογή των διαδηλωτών, των οποίων οι μαζικές συγκεντρώσεις τη Δευτέρα πυροδότησαν μια σειρά ασυνήθιστων γεγονότων. Οι διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής διαφθοράς και της απαγόρευσης των social media, κατέληξαν σε αιματηρές συγκρούσεις όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των νέων.

Ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τους θανάτους και η απαγόρευση καταργήθηκε. Ωστόσο, την Τρίτη, όχλοι έκαναν έφοδο σε ολόκληρη τη χώρα, πυρπολώντας και λεηλατώντας χιλιάδες κτίρια. Σχεδόν όλα τα σημαντικά κρατικά ιδρύματα υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο χάος που επικράτησε.

Ο κ. Thapa, σύμβουλος του προέδρου, δήλωσε ότι η ορκωμοσία της Σουσίλα Κάρκι και η διάλυση του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα το βράδυ της Παρασκευής. Το κτίριο του Κοινοβουλίου, όπως και πολλά άλλα στην Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Η τελετή ορκωμοσίας της νέας πρωθυπουργού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προέδρου, το οποίο επίσης υπέστη ζημιές από τις εμπρηστικές επιθέσεις. Στην περιοχή υπήρχε έντονη στρατιωτική παρουσία, με πολλαπλά οδοφράγματα, στρατιώτες και θωρακισμένα οχήματα σε ετοιμότητα.

Εδώ και μέρες, το Νεπάλ βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του στρατού, ο οποίος επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από New York Times