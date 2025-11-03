Νεπάλ: Νεκροί τρεις ορειβάτες λόγω χιονοστιβάδας - Αγνοούνται τέσσερις

Χιονοστιβάδα παρέσυρε σήμερα ορειβάτες στο ανατολικό Νεπάλ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις να βρουν τον θάνατο και άλλοι τέσσερις να αγνοούνται, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο όρος Γιαλούνγκ Ρι (5.630 μ.), δήλωσε ο Γκιαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Ντόλαχα. Είπε πως δύο εκ των νεκρών είναι Νεπαλέζοι και ο τρίτος αλλοδαπός, όπως και οι αγνοούμενοι ορειβάτες, αλλά δεν διευκρίνισε τις εθνικότητές τους.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης, είπε ο Μαχάτο.

Στο Νεπάλ βρίσκονται οκτώ από τις δέκα υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, προσελκύοντας ορειβάτες και πεζοπόρους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι λιγότερο δημοφιλείς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα αρκετοί τουρίστες να εγκλωβιστούν σε περιοχές των Ιμαλαΐων. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι αγνοείται η τύχη δύο ιταλών ορειβατών που επιχειρούσαν να κατακτήσουν κορυφή στο δυτικό Νεπάλ.